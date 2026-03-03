'솔로지옥5' 김민지, '성형설' 부른 충격 과거..."나도 이렇게 예뻐질 줄 몰랐다"
[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 '솔로지옥5' 출연자 김민지가 성형 의혹에 대해 직접 입을 열었다.
지난 2월 28일 유튜브 채널 '김민지'에는 '솔로지옥5 큐앤에이 하랬더니 돌아버린 김민지 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 김민지는 "며칠 전 인스타그램에서 무엇이든 물어보기를 했는데, 생각보다 너무 많은 질문이 달렸다"며 "관심과 사랑을 주셔서 감사하다"고 운을 뗐다.
특히 한 네티즌이 "릴스를 보다가 성형 이야기가 있던데 사실이냐"고 묻자, 김민지는 기다렸다는 듯 답했다.
그는 "이 질문 진짜 하고 싶었다"며 "성형은 안 했다. 진짜 안 했다"고 강조했다.
다만 시술에 대해서는 솔직하게 인정했다. 김민지는 "교정기를 갓 하면 입이 튀어나와 보인다. 교정만 해서 예뻐지는 사람이 어디 있겠나"라며 "필러는 좀 맞았다. 코도 필러고, 이마도 필러다"라고 밝혔다.
이어 "요즘 시술에 눈을 떴다"며 "저도 교정하고 필러 조금 맞았다고 이렇게 예뻐질 줄 몰랐다"고 웃으며 말했다.
한편 김민지는 넷플릭스 '솔로지옥5' 출연 이후 화제를 모으며 SNS와 유튜브 활동을 이어가고 있다. 이번 솔직 고백 역시 뜨거운 관심을 받고 있다.
