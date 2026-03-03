‘무명전설’ 1화 만에 2400만뷰 돌파…트롯 서열전쟁 불붙었다
[스포츠조선 조민정 기자] MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'이 첫 방송 직후 온라인을 장악했다. 공식 SNS 누적 조회수 약 2400만 회를 기록하며 심상치 않은 화제성을 입증했다.
3일 기준 '무명전설' 측에 따르면 MBN 공식 인스타그램에서 772만 5000회, 유튜브 채널에서 1188만 5444회, 틱톡에서 433만 5200회를 기록하며 총 2394만 5644회의 누적 조회수를 달성했다. 1화 방송 직후 가파르게 상승한 수치로, 트롯 팬덤의 폭발적인 관심이 반영된 결과다.
베일에 싸여 있던 '찐무명' 도전자들의 날것 무대는 첫 회부터 강한 인상을 남겼다. 다듬어지지 않은 매력과 탄탄한 기본기, 그리고 무대 위에서 증명된 스타성이 더해지며 기존 트롯 오디션과는 다른 결을 보여줬다는 평가다.
출연자 개별 영상도 빠르게 확산됐다. 훈훈한 비주얼로 주목받은 이대환은 퍼포먼스로 팬덤을 형성했고, '아침마당' 5연승 이력의 하루는 어머니를 향한 사모곡으로 "레전드 무대"라는 반응을 이끌어냈다. 가족 반대 속 도전장을 낸 한가락은 올탑을 받으며 존재감을 각인시켰고, 이루네는 안정적인 라이브로 프로다운 면모를 보여줬다.
'트롯 신동' 김태웅과 홍승현, 박차오름 등 어린 도전자들의 활약도 온라인에서 뜨거운 반응을 얻었다. 이들의 무대 영상은 'MBN MUSIC' 유튜브 채널을 통해 공개되며 누적 조회수 100만 회를 돌파했다. 단순 화제를 넘어 반복 시청과 재공유가 이어지는 분위기다.
1화 만에 개인 팬덤이 형성되며 경쟁 구도 역시 달아오르고 있다. '무명'이라는 타이틀을 전면에 내세운 전략이 차별화에 성공했다는 분석이다.
오는 2화에서는 첼로 연주, 현대무용, 하이힐 퍼포먼스, 비보잉 등 파격 무대가 예고됐다. 트롯 오디션의 틀을 깨는 무대가 이어질 전망이다. '무명전설' 2화는 4일 오후 9시 40분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.