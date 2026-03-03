튜넥스 "데뷔까지 우여곡절 많았지만…데뷔해서 기쁘다"

|
[스포츠조선 정빛 기자] IST 신인 보이그룹 튜넥스(TUNEXX)가 데뷔 소감을 밝혔다.
박동규는 "오래 꿈꿔온 데뷔를 하게 되어 감격스럽다. 잘 실감이 나지 않는다. 연습생 시절 스스로를 이겨 내기 위해 빛을 발하는 오늘이 된 거 같아 기쁘다. 오늘이 시작이라 생각하고 튜넥스의 색과 진정성을 보여드리겠다"고 데뷔 소감을 밝혔다.
튜넥스라는 이름은 시그니처 키워드인 'TUNE'과 두 가지 의미의 'X(Unclassified / Cross)'를 결합한 것으로, 정해진 틀에 머무르지 않고 경계를 넘나들며 스스로의 영역을 확장해 나간다는 의미를 담고 있다. 팀 슬로건인 'TUNE IN TO OUR FREQUENCY(튠 인 투 아워 프리퀀시)'처럼, 튜넥스는 팬들과 주파수를 맞춰가며 차별화된 성장 서사를 그려갈 예정이다.
이번 데뷔 앨범 '셋 바이 어스 온리'는 튜넥스의 자유롭고 대담한 태도를 담은 데뷔 앨범이다. Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 얼굴을 알린 동규, 인후, 시환, 아틱과 뉴페이스 제온, 타이라, 성준은 완성도 높은 음악과 퍼포먼스로 당찬 각오를 담아냈다.
타이틀곡 '내가 살아있다는 증거'는 튜넥스의 정체성을 선명하게 보여주는 일렉트로닉 힙합 트랙이다. 멤버 동규, 제온, 시환이 작사에 참여해 직설적이고 독창적인 표현으로 '설령 달라 보이더라도 나만의 방식으로 살아있음을 외치겠다'는 강렬한 메시지를 노래했다. 데뷔 무대에서는 세련되고 그루비한 퍼포먼스로 튜넥스만의 에너지를 예고하고 있다.
튜넥스는 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 데뷔 앨범 '셋 바이 어스 온리'를 공개한다.
