[공식] 하정우 소속사, 시나리오 공모전 개최…6월부터 접수 시작
|사진 제공=워크하우스컴퍼니
[스포츠조선 안소윤 기자] 매니지먼트사 겸 제작사 워크하우스컴퍼니가 제1회 '워크하우스컴퍼니 시나리오 공모전'을 개최한다.
3일 워크하우스컴퍼니는 "제 1회 워크하우스 시나리오 공모전을 진행한다"라고 밝혔다.
이번 공모전의 참가 접수는 오는 6월 1일부터 22일까지이며 공모 대상은 기성 및 신인 불문, 순수 창작 극영화 시나리오다. 공모전을 위해 구성된 전문가들과 워크하우스컴퍼니의 심사를 거친 수상작은 오는 10월 발표된다.
공모전의 총상금은 3천5백만 원 규모다. 1등에는 상금 2천만 원, 2등에는 1천만 원, 3등에는 5백만 원이 주어진다.
워크하우스컴퍼니 김영훈 대표는 "한국 영화의 발전과 영화인들의 창작 역량을 높이는데 힘을 보태고자 시나리오 공모전을 진행하게 되었다"라며 "장르 불문, 기성과 신인 세대 불문, 독창적이고 열정적인 한국 영화인의 힘을 기대하며, 이번 시나리오 공모전에 많은 관심 부탁드린다"라고 전했다.
워크하우스컴퍼니가 진행하는 제1회 워크하우스컴퍼니 시나리오 공모전에 대한 자세한 내용은 워크하우스컴퍼니 공식 SNS을 통해 확인 할 수 있다.
한편, 워크하우스컴퍼니는 배우 하정우, 황보라, 전신환, 최진욱, 문유강, 이종혁, 손병욱, 이수인, 황혜림, 조대희, 엄하늘, 권잎새, 양지수, 안예원 등이 속해 있는 매니지먼트사이자 영화 '리바운드', '윗집사람들' 등을 제작한 종합 매니지먼트사다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
