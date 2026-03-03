[SC현장]"정해진 틀 없다"…튜넥스, '보플2' 넘어 증명할 '생존'(종합)

신인 보이그룹 튜넥스(TUNEXX)의 첫 번째 미니앨범 'SET BY US ONLY' 쇼케이스가 3일 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서 열렸다. 튜넥스가 포토타임을 갖고 있다. 광장동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.03/
[스포츠조선 정빛 기자] 서바이벌을 통과한 시간 끝에, 신인 보이그룹 튜넥스(TUNEXX)가 데뷔와 동시에 '생존'을 선언했다.
튜넥스는 3일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 1집 '셋 바이 어스 온리(SET BY US ONLY)' 쇼케이스를 열고, 가요계에 본격 출사표를 던졌다.
튜넥스는 IST엔터테인먼트가 오랜만에 론칭한 신인 아이돌 그룹이자 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 활약한 멤버들의 구성으로 주목 받고 있다.
동규는 "오래 꿈꿔온 데뷔를 하게 되어 감격스럽다. 실감이 나지 않는다. 연습생 시절 스스로를 이겨 내기 위해 노력했는데, 빛을 발하는 오늘이 된 거 같아 기쁘다. 오늘이 시작이라 생각하고 튜넥스의 색과 진정성을 보여드리겠다"고 데뷔 소감을 밝혔다.
이어 인후는 "이 자리에 설 수 있어 영광이고 앞으로 성장하는 인후가 되겠다"고 했고, 타이라는 "약 4년의 연습생 생활을 하며 우여곡절이 많았지만 데뷔하게 되어 기쁘다"고 떨리는 마음을 드러냈다.
제온은 "연습생 생활을 하며 흔들렸던 순간도 있었지만 좋은 환경 속에서 데뷔를 한 만큼 멋진 아티스트로 성장하도록 노력하겠다"고 했고, 아틱은 "어릴 때부터 존경하던 일을 할 수 있어서 기쁘다"라고 덧붙였다.
튜넥스라는 이름은 시그니처 키워드인 'TUNE'과 두 가지 의미의 'X(Unclassified / Cross)'를 결합한 것으로, 정해진 틀에 머무르지 않고 경계를 넘나들며 스스로의 영역을 확장해 나간다는 의미를 담고 있다. 팀 슬로건인 '튠 인 투 아워 프리퀀시(TUNE IN TO OUR FREQUENCY)'처럼, 튜넥스는 팬들과 주파수를 맞춰가며 차별화된 성장 서사를 그려갈 예정이다.
이번 데뷔 앨범 '셋 바이 어스 온리'는 튜넥스의 자유롭고 대담한 태도를 담은 데뷔 앨범이다. Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 얼굴을 알린 동규, 인후, 시환, 아틱과 뉴페이스 제온, 타이라, 성준은 완성도 높은 음악과 퍼포먼스로 당찬 각오를 담아냈다.
동규는 "저희 만의 시간과 정서를 가득 담았다. 작사나 안무 창작에 있어서 많은 부분에 참여를 했다. 저희 곡으로 승화시키려 한 노력이 많았다"고 했고, 제온은 "세상이 요구하는 보편적인 기준을 잠시 내려두고, 저희 만의 방식으로 채웠다"라며 신보를 소개했다.
타이틀곡 '내가 살아있다는 증거'는 튜넥스의 정체성을 선명하게 보여주는 일렉트로닉 힙합 트랙이다. 멤버 동규, 제온, 시환이 작사에 참여해 직설적이고 독창적인 표현으로 '설령 달라 보이더라도 나만의 방식으로 살아있음을 외치겠다'는 강렬한 메시지를 노래했다. 데뷔 무대에서는 세련되고 그루비한 퍼포먼스로 튜넥스만의 에너지를 예고하고 있다.
인후는 "마지막에 합류한 멤버라, 더 열심히 준비하려고 했다. 최선을 다한 것 같아서 행복하고 후련하다고"고 했고, 아틱은 "저희 무대에 다 같이 설 수 있어서 기쁘고 행복하다"라며 첫 무대를 취재진에게 보여준 소감을 밝혔다.
퍼포먼스를 짚기도 했다. 타이라는 "냠냠하는 동작이 있다. 팬분들도 쉽게 따라할 수 있다는 점이 인상적이다"라고 전했다.
뮤직비디오 첫 촬영도 떠올렸다. 인후는 "완성된 모습이 어떻게 나올지 기대된다. CG와 와이어를 활용하면서 촬영했는데, 처음 경험한 거라 신기했다"라고 했고, 성준은 "바다 옆에서 자전거를 타던 장면은 절대 잊혀지지 않는다"라고 했다.
최근 코르티스, 롱샷 등 힙합 기반으로 한 아이돌 활동이 눈길을 끄는 만큼, 튜넥스 만의 강점에 대해 궁금증이 생긴다. 시환은 "동갑내기 6명과 막내 아틱으로 구성됐다. 서스럼없이 솔직하게 주고받는 점이 우리 팀의 강점 같다"고 했고, 인후는 "하나의 장르로 가두지 않았다는 점이 강점이다. 정해진 공식보다는 변화나 도전을 두려워 하지 않는다"고 답했다.
이번 앨범을 작업한 블랙아이드필승 출신 최규성 프로듀서에 대한 조언도 전했다. 박동규는 "애드리브 구간이나 빈 구간 채워야할 때, 덕분에 자연스러운 멋을 표현할 수 있었던 것 같다"고 전했다
Mnet '보이즈 2 플래닛' 이야기도 빠질 수 없다. 시환은 함께한 친구들의 응원에 대해 "베리베리 강민이 형과 계헌이 형이 맛있는 음식을 줬다. 아밖에도 휘브 이정이 형, 준민이 형, 다크비 해리 형 등 다들 '데뷔하면 기대된다'고 하더라"고 말했다.
동규는 "서로를 진심으로 응원하는 사이인 만큼, 많은 축하 연락을 받았다. 짧다면 짧은 시간이었지만, 서로 얼마나 간절한지, 데뷔를 하고 싶은지 얘기를 나눴다. 감사할 따름"이라고 덧붙였다.
서바이벌 프로그램 출신으로 받은 영향을 밝히기도 했다. 리더 동규는 "정말 얻은 게 많았다. 연습생을 오래 했지만, 서바이벌 프로그램에 나가서 높은 순위를 얻어야 하는 게 쉽지 않았다. 좋은 리더란 뭘까, 좋은 리더는 어떻게 팀을 이끌어갈 지를 많이 알았다. 특히 준민이 형을 보면서 많이 배웠다"라고 리더십을 배운 일화를 털어놨다.
무엇보다 데뷔곡부터 '생존'을 이야기하는 게 인상적이다. 서바이벌 프로그램을 거친 멤버들이 있어서 더 와닿는 것으로 보인다. 동규는 "튜넥스로 생존은 '저희가 누군지 정확하게 아는 것'이다. 오랜 기간 연습을 하고, 몇 명은 프로그램에 나가면서 스스로 누군지에 대한 고민을 많이 한 것 같다. 이런 부분에 대한 고민을 많이 하다 보니까, 튜넥스는 앞으로 음악에서 내가 누군지 알고 싶고, 나만의 길을 가고 싶다는 포부가 있다"라고 답했다.
제온은 튜넥스가 '증명'하고 싶은 것으로는 "세상이 요구하는 정의한 요구들을 내려놓는다고 말씀드렸는데, 오래오래 활동을 하면서, 음악적 스펙트럼을 넓힐 것이다. 저희의 음악이 무엇인지를 알려드리고 싶다. 저희 음악을 계속해서 증명해 나가고 싶다"고 덧붙였다.
앞으로 보여주고 싶은 모습으로는 성준이 "얼마나 음악을 진심으로 사랑하는 팀인지 꼭 알려주고 싶다. 음악적 스펙트럼을 넓혀 다채로운 튜넥스라는 말을 듣고 싶다"라고 바랐다. 아틱은 "튜넥스라는 팀으로, 각자만의 개성을 살리면서 함께할 때 더 빛나는 팀이라는 것을 보여주고 싶다"고 소망했다.
튜넥스는 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 데뷔 앨범 '셋 바이 어스 온리'를 공개한다.