[전문] 양미라, '3·1절' 앞두고 日여행 콘텐츠 "2월 초 촬영, 내 채널도 아닌데" 억울

기사입력 2026-03-03 15:43


사진 출처=양미라 개인 계정

사진 출처=양미라 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 양미라가 지소연이 업로드 한 일본 여행 영상과 관련해 입장을 밝혔다.

양미라는 3일 자신의 개인 계정에 "
어제부터 기사에 제 사진과 이름을 보고 걱정하시거나 오해하시는 분들이 많이 계신 것 같다"고 운을 뗐다.

그는 "

저는 2월 초에 촬영을 다녀온 것 뿐이고 제 채널도 아니다.
그런데 왜 제 사진이 메인으로 올라와있고 제가 잘못한 사람이 되어있는지"라며 억울함을 표했다.

이어 "갑자기 일어난 이 상황을 받아들이기가 좀 힘들었다. 모든 게 당황스럽고 속상했는데 쏟아지는 기사들 속에서 아무것도 할 수 있는 게 없더라. 사람이 아무것도 안해도 이런 일이 생길 수 있구나 싶어 너무 억울하고 답답했는데, 이런 말도 안하면 병 생길 것 같아서 용기 내 본다"고 덧붙였다.

앞서 지소연은 지난달 28일 자신의 유튜브 채널에 양미라와 함께 다녀온 일본 여행 영상을 게재했다. 그러나 해당 영상은 3·1절을 하루 앞둔 시점에 업로드 됐다는 점에서 네티즌들의 비판이 잇따랐다.

이와 관련해 지소연은 "해당 영상은 지난 2월 11일에 다녀온 여행을 기록한 콘텐츠였으나, 게시 시점이 갖는 의미를 충분히 깊이 있게 생각하지 못한 제 불찰"이라며 "보다 세심하게 살피지 못한 점에 대해 진심으로 송구한 마음"이라고 고개를 숙였다.

이하 양미라 SNS 글 전문.

어제부터 기사에 제 사진과 이름을 보고 걱정하시거나 오해하시는 분들이 많이 계신 것 같아요.


저는 2월 초에 촬영을 다녀온 것 뿐이구요 제 채널도 아닙니다.

그런데 왜 제 사진이 메인으로 올라와있고 제가 잘못한 사람이 되어있는지.

갑자기 일어난 이 상황을 받아들이기가 좀 힘들었습니다.

모든 게 당황스럽고 속상했는데 쏟아지는 기사들 속에서 제가 할 수 있는 게 아무것도 없더라구요.

사람이 아무것도 안 해도 이런 일이 생길 수 있구나 싶어 너무 억울하고 답답했는데

이런 말도 안 하면 병 생길 것 같아서 용기 내봅니다!

그래도 늘 그랬듯이 툴툴 털고, 밝은 에너지로 꼭 채워볼게요.

3월도 화이팅


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

