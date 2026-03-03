'충주맨' 김선태, 청와대행 대신 개인 채널 택했다…퇴직 후 첫 행보
[스포츠조선 김준석 기자] '충주맨'으로 불리며 전국 지자체 홍보의 상징이 된 김선태 전 충주시 주무관이 공직을 떠난 뒤 개인 유튜버로 새로운 도전에 나섰다.
3일 본인의 이름을 내건 유튜브 채널 '김선태'를 새롭게 공개하며 본격적인 독자 행보에 나섰다.
채널 소개 문구에는 "세상 모든 것을 홍보합니다"라는 설명이 담겼다. 공공 홍보를 넘어 보다 확장된 콘텐츠 활동을 예고한 셈이다.
앞서 그는 지난달 충주시청을 퇴직했다. 퇴직 배경을 두고 청와대 제안설, 정치권 합류설, 대기업 영입설 등 다양한 추측이 제기됐지만, 당시 그는 "개인적인 목표 달성과 새로운 도전을 위한 결정"이라며 관련설을 부인했다.
퇴직 직후 그는 충주시청을 찾아 동료들에게 인사를 전했으며, 브리핑룸에서 "개인 유튜버로 활동할 계획"이라고 직접 밝혔다. 이어 "충주에 거주하며 유튜브 분야에서 새로운 도전을 해보고 싶다"고 덧붙였다.
김선태는 2016년 9급 공무원으로 입직해 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 기획·출연·촬영·편집까지 도맡아 운영했다.
'충TV'는 전국 지자체 채널 최초로 구독자 90만 명을 돌파하며 공공 홍보의 성공 사례로 주목받았다. 현재는 100만 명에 가까운 구독자를 보유하고 있다.
'충주맨'의 새로운 행보가 또 하나의 흥행 신화를 쓸 수 있을지 관심이 쏠린다.
