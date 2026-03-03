홍윤화, 40kg 감량했는데 요요 왔다 "죽겠다 싶어 9개월간 뺐는데.."
[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 홍윤화가 40kg 감량 후 근황을 전했다.
3일 유튜브 채널 '니맘내맘'에는 '아직도 꽁냥꽁냥 달달한 부부'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에는 홍윤화 김민기 부부가 출연해 다이어트에 대한 얘기를 나누는 모습이 담겼다.
고은영은 "여기서 주목해야 되는 게 윤화가 다이어트에 성공했다"며 이야기를 꺼냈다. 이에 홍윤화는 "총 시작했을 때부터 40kg 뺐다가 지금 조금 살이 올라온 상태다. 감량하는 데 9개월 걸렸다"고 밝혔다.
이어 홍윤화는 "내가 정점 찍었을 때 경차만 했다"고 털어놨고, 고은영은 "경차가 아니라 큰 식당 가면 대형 에어컨 아냐. 그 대형 에어컨만 했다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.
홍윤화는 현재 몸 상태에 대해서도 솔직하게 말했다. 그는 "지금도 날씬한 건 아니다"라고 선을 그은 뒤 "도대체 뭘 뺐냐는 말이 많다. 그 당시엔 진짜로 나무보다 더 컸다. 내 스스로도 급격히 너무 찌면 '와, 진짜 죽겠다' 이런 느낌이 드는데 그 느낌이 내 인생에서 최고점을 찍었다. 그때부터 뺀 게 40kg"라고 설명하며 추가 감량 의지도 내비쳤다.
다이어트 방법에 대해서는 "식단"을 핵심으로 꼽았다. 홍윤화는 "우리 집에서는 식단을 오마카세처럼 먹었다. 스프부터 시작해서 다이어트용 버거, 피자 이렇게 먹었다"고 구체적으로 전했다.
한편 홍윤화는 강재준이 공개한 사진 속에서도 이전보다 살이 오른 듯한 모습으로 시선을 모았다.
