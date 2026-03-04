'블레이드 & 소울 NEO', 'NEO 데이 시즌2, 제로백' 업데이트 실시

기사입력 2026-03-04 16:09


'블레이드 & 소울 NEO', 'NEO 데이 시즌2, 제로백' 업데이트 …



엔씨소프트는 온라인 MMORPG '블레이드 & 소울 NEO'에서 'NEO DAY 시즌2, 제로백' 업데이트를 실시한다고 밝혔다.

이번 업데이트에선 신규 및 복귀 이용자를 위한 '성장의 길' 시스템을 도입했다. 주요 스토리를 중심으로 퀘스트를 압축한 성장 지원 콘텐츠로, 이를 완료해 50레벨 달성한 캐릭터는 경험치 획득 특화 콘텐츠 '윤회의 탑'을 즐길 수 있다. 윤회의 탑은 45층까지 구성됐으며 달성 단계별 경험치 보상을 획득할 수 있다.

이밖에 나류국의 보물찾기, 성장의 골든 티켓, 선환 보스 필드 대소동 이벤트를 진행한다. 나류국의 보물찾기 이벤트에 참여한 이용자는 '나류국의 금화' 또는 '나류국의 은화'를 보상으로 받을 수 있다. 획득한 아이템은 아이템은 전설 등급의 '도화' 및 '인장'과 최대 전설 등급 무공서를 획득할 수 있는 '무공서 상자' 등으로 교환 가능하다.

이용자는 성장의 골든 티켓을 통해 무기와 장신구의 제련, 강화 효과 재설정, 도화 합성, 인장 조합, 무공 추출시에 필요한 게임 내 비용을 '골든 티켓'으로 대체할 수 있다. 골든 티켓은 일일 콘텐츠와 주간 임무를 통하여 획득한 '금빛 조각' 및 '황금빛 조각'을 변환해 획득할 수 있다.

선환 보스 필드 대소동은 선환도 던전의 보스 몬스터들이 특정 시간대에 소환되는 이벤트다. 모든 이용자들이 선환도 던전의 최종 보스를 상대할 수 있으며, 참여 시 경험치 부적과 금화를 보상으로 받는다.

한편 엔씨소프트는 게임의 장비 성장 속도 체계를 개선한다. 기존 대비 낮은 비용으로 제련을 시도할 수 있도록 조정했으며 던전 드랍 확률도 상향했다. 11일까지 지난 라이브 방송에서 약속한 경험치, 일일 및 주간 임무 금고 보너스 혜택이 적용되며, 유튜브 구독자 이벤트 보상인 '골든 티켓' 도 함께 지급할 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 난동 끝 결박된 치매 母에 충격 "인간의 기본 존엄 무너져"

2.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학식 등장..175cm 교복 자태 '우월 유전자'

3.

'또 소파에 신발 올리기'...이영은, '왕사남' 보러갔다 공중도덕 논란

4.

홍석천, 주식 대폭락에 패닉 "아침에 폭망...심장마비 올 듯"

5.

'영앤리치' 혜리, 강남 빌딩 2채 중 삼성동 건물 145억 매물로…'40억 차익' 노린다

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 난동 끝 결박된 치매 母에 충격 "인간의 기본 존엄 무너져"

2.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학식 등장..175cm 교복 자태 '우월 유전자'

3.

'또 소파에 신발 올리기'...이영은, '왕사남' 보러갔다 공중도덕 논란

4.

홍석천, 주식 대폭락에 패닉 "아침에 폭망...심장마비 올 듯"

5.

'영앤리치' 혜리, 강남 빌딩 2채 중 삼성동 건물 145억 매물로…'40억 차익' 노린다

스포츠 많이본뉴스
1.

한국팀 대반전! 중국 박살 내고 'WBC 최고 기록 보유'→외신 집중 조명…국가별 실력차 극명, 2026 대회는?

2.

4×MVP 맞아? WBC '빅3'중 오타니만 죽쑤네, 저지 2안타 2타점-소토 투런홈런 폭발

3.

'日 대오열' 오타니 MVP 탈락! "WBC 애런 저지가 먹는다"…타격감↓+일본 우승 못해→미국서 MVP 나올 것

4.

'음바페 호드리구 부상, 남의 일이 아니다' 아킬레스건 차인 손흥민, 집중견제+살인 일정 소화..월드컵 전까지 부상 리스크 최고조

5.

"한국 8강이면 성공" 美 매체, C조 1위는 당연히 일본이고 2위는 대만이 유리...근거는?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.