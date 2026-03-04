'블레이드 & 소울 NEO', 'NEO 데이 시즌2, 제로백' 업데이트 실시

|
엔씨소프트는 온라인 MMORPG '블레이드 & 소울 NEO'에서 'NEO DAY 시즌2, 제로백' 업데이트를 실시한다고 밝혔다.
이밖에 나류국의 보물찾기, 성장의 골든 티켓, 선환 보스 필드 대소동 이벤트를 진행한다. 나류국의 보물찾기 이벤트에 참여한 이용자는 '나류국의 금화' 또는 '나류국의 은화'를 보상으로 받을 수 있다. 획득한 아이템은 아이템은 전설 등급의 '도화' 및 '인장'과 최대 전설 등급 무공서를 획득할 수 있는 '무공서 상자' 등으로 교환 가능하다.
이용자는 성장의 골든 티켓을 통해 무기와 장신구의 제련, 강화 효과 재설정, 도화 합성, 인장 조합, 무공 추출시에 필요한 게임 내 비용을 '골든 티켓'으로 대체할 수 있다. 골든 티켓은 일일 콘텐츠와 주간 임무를 통하여 획득한 '금빛 조각' 및 '황금빛 조각'을 변환해 획득할 수 있다.
선환 보스 필드 대소동은 선환도 던전의 보스 몬스터들이 특정 시간대에 소환되는 이벤트다. 모든 이용자들이 선환도 던전의 최종 보스를 상대할 수 있으며, 참여 시 경험치 부적과 금화를 보상으로 받는다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com