[단독]'보플2' 1등 이상원, '1등들' 출격…알디원 1등 기세 잇는다

기사입력 2026-03-04 16:11


[단독]'보플2' 1등 이상원, '1등들' 출격…알디원 1등 기세 잇는다
알파드라이브원 상원. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, 알디원) 멤버 상원이 MBC 예능 프로그램 '1등들'에 뜬다.

스포츠조선 취재 결과, 상원은 최근 진행된 MBC 음악 서바이벌 예능 '1등들' 패널로 녹화를 마쳤다.

'1등들'은 국내 주요 음악 오디션 프로그램의 우승자들이 다시 한 무대에 올라 '1등 중의 1등'을 가리는 레전드급 음악 서바이벌이다. 지난달 15일 첫 방송에서 시청률 4.4%를 기록하며 주말 예능의 신흥 강자로 떠올랐다. 현재 손승연, 허각, 박창근 등 역대급 우승자들이 총출동해 매회 손에 땀을 쥐게 하는 명승부를 펼치고 있다.

특히 Mnet 오디션 프로그램 '보이즈 2 플래닛'에서 최종 1위를 차지한 상원이 '1등' 출연자들이 맞붙는 '1등들'을 지켜 본다는 점에서 기대가 모인다.

상원의 '1등들' 무대 감상평도 관심사다. '우승자'의 저력을 누구보다 잘 아는 만큼, 상원이 남길 심도 있는 감상평과 리액션 또한 관전 포인트가 될 전망이다.

이미 서바이벌을 통해 치열한 경쟁을 경험했던 상원은 '1등들' 무대에 선 선배들의 열정에 깊이 공감하고 몰입, 결국 녹화 도중 뜨거운 눈물을 보였다는 후문이다.

상원이 속한 알파드라이브원 역시 최근 데뷔 활동을 성공적으로 마무리하며 '1등' 기세를 이어가고 있다.

지난 1월 12일 발매한 데뷔 앨범 '유포리아'로 초동(앨범 발매 후 일주일간 음반 판매량) 144만 장을 돌파하는가 하면, 타이틀곡 '프릭 알람'으로 약 9년 만에 보이그룹 데뷔곡 지상파 3사 1위 석권이라는 진기록을 쓰며 음악방송 4관왕을 달성했다.


글로벌 숏폼 열풍도 매섭다. 공식 SNS 계정 기준으로만 '프릭 알람' 관련 콘텐츠 누적 조회수가 4억 7000만 뷰를 돌파했으며, 전체 활동 관련 숏폼 조회수는 7억 뷰를 넘어서며 '2026년 대표 K팝 신인'으로 입지를 확고히 했다.

상원이 출연하는 MBC '1등들' 5회는 오는 3월 15일 오후 9시 10분에 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

