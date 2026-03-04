'백종원♥' 소유진, 재력 엄청나다더니…"5성급 호텔 스위트룸 수건 싹 교체"

기사입력 2026-03-04 17:58


[스포츠조선 김수현기자] 배우 소유진이 5성급 호텔 로열스위트룸에 비치되는 프리미엄 타올로 봄맞이 수건 교체에 나섰다.

4일 소유진은 "저는 1년에 한번씩 타올 교체해요~"라며 뽀송뽀송한 새 수건을 자랑했다.

소유진은 "봄맞이 새로운 수건으로 바꿔 보았어요. 호텔식수건 아니고 [진짜 호텔수건]!! 워커힐호텔 로열스위트룸에만 들어가 있는 프리미엄 호텔 타올"이라며 호텔 로고가 찍힌 수건 박스를 보여주기도 했다.

실제로 소유진은 수건을 정리하는 모습과 딸이 직접 수건을 쓰고 있는 모습까지 집에서도 초호화 호텔에서 생활하는 듯한 모습을 공개했다.

한편 소유진은 지난 2013년 15세 연상인 사업가 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

앞서 백종원이 대표로 있는 더본코리아는 지난해 원산지 표기 위반, 식품위생법 위반 등의 의혹이 불거졌다.

이후 상당수가 무혐의로 결론 난 가운데, 최근 MBC '남극의 셰프', tvN '세계 밥장사 도전기 백사장3' 에 출연해 방송에 복귀했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

