1000만 코 앞 '왕사남', 극장 이어 서점→청령포까지 '난리'..영화·문화 산업 긍정적 활력 됐다

[스포츠조선 조지영 기자] SLL 레이블 비에이엔터테인먼트가 신생 제작사 온다웍스와 함께 제작한 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)가 누적 940만 7833명(3월 4일 기준)의 관객을 기록하며 1000만 관객 달성을 눈앞에 두고 있다. 작품은 침체됐던 극장가에 활력을 불어넣는 동시에 출판과 관광 등 다양한 문화 산업으로 관심이 확산되며 콘텐트의 파급력을 보여주고 있다.
지역 관광에도 긍정적인 영향이 나타나고 있다. 단종 유배지인 청령포의 2월 방문객은 3만 8223명으로 전년 동기 대비 8배 증가했으며, 장릉 역시 2만 6578명이 방문해 약 9배가 늘어난 것으로 나타났다. 영화 흥행이 '단종 로드' 열풍으로 이어지며 관광 수요 증가로 확산되는 모습이다. 영월군 역시 이러한 관심을 바탕으로 단종문화제 등 지역 문화행사 준비에 박차를 가하고 있다. 콘텐츠 흥행이 역사와 지역 문화에 대한 관심을 높이고 관광 및 지역 경제 활성화로 이어지는 선순환 사례로 평가된다.
SLL 관계자는 "'왕과 사는 남자'의 흥행은 관객의 선택이 만들어낸 의미 있는 성과이자, 한국 영화 시장과 지역 문화 산업에 긍정적인 활력을 불어넣은 사례"라며 "비에이엔터테인먼트를 비롯한 레이블 제작 역량을 바탕으로 앞으로도 대중성과 작품성을 겸비한 웰메이드 콘텐트를 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.