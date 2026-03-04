'누적 연봉 288억' 오승환, 금으로 번 돈만 9억 "1000돈 넘게 받아" ('라스')

[스포츠조선 이우주 기자] '라디오스타' 조현아가 전원주 못지 않은 투자 고수 임을 입증했다.
4일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 조현아, 양상국, 오승환, 이철민이 출연했다.
은퇴 후 해설위원으로 변신한 오승환은 은퇴를 기념해 호화 여행을 다녀왔다고. 이승엽, 이대호에 이어 '은퇴 투어'를 한 오승환은 "9개 구단과 마지막 삼성 라이온즈 경기를 할 때 상대 팀 팬들에게도 인사하고 마지막으로 제가 가는 야구장에 은퇴투어를 했다. 은퇴 투어는 아무나 할 수 없지 않냐. 지금까지 한국 프로 야구 선수 중에 세 명 있었다"며 "저는 더 뜻깊었던 게 선발 투수가 아닌 불펜 투수로서 인정 받았다는 게 더 뜻깊었다"고 밝혔다.
은퇴 후 허전함을 금융치료로 달래고 있다는 오승환. 오승환은 "21번이라는 번호 덕에 은퇴하면서 이글스 선수단에서 21돈의 금자물쇠를 선물 받았다. 라이온즈 구단에서도 금 트로피를 제작해주셨다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 해당 트로피는 무려 100돈. 오승환은 "47세이브 기록을 세웠을 때는 구단에서 470돈짜리 야구공을 주셨다. 지금 470돈이면 4억이 넘는다. 그때 당시에는 3~4천만 원이었다. 400세이브했을 때는 400돈의 골드바를 주셨다. 지금 금이 1000돈 넘게 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 현재 시세로는 약 9억 원이 넘는 가치. 이에 양상국은 "금만 해도 내 재산보다 많다"고 밝혀 웃음을 안겼다.