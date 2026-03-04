'누적 연봉 288억' 오승환, 금으로 번 돈만 9억 "1000돈 넘게 받아" ('라스')

기사입력 2026-03-04 23:40


'누적 연봉 288억' 오승환, 금으로 번 돈만 9억 "1000돈 넘게 …

[스포츠조선 이우주 기자] '라디오스타' 조현아가 전원주 못지 않은 투자 고수 임을 입증했다.

4일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 조현아, 양상국, 오승환, 이철민이 출연했다.

은퇴 후 해설위원으로 변신한 오승환은 은퇴를 기념해 호화 여행을 다녀왔다고. 이승엽, 이대호에 이어 '은퇴 투어'를 한 오승환은 "9개 구단과 마지막 삼성 라이온즈 경기를 할 때 상대 팀 팬들에게도 인사하고 마지막으로 제가 가는 야구장에 은퇴투어를 했다. 은퇴 투어는 아무나 할 수 없지 않냐. 지금까지 한국 프로 야구 선수 중에 세 명 있었다"며 "저는 더 뜻깊었던 게 선발 투수가 아닌 불펜 투수로서 인정 받았다는 게 더 뜻깊었다"고 밝혔다.


'누적 연봉 288억' 오승환, 금으로 번 돈만 9억 "1000돈 넘게 …
은퇴 후 허전함을 금융치료로 달래고 있다는 오승환. 오승환은 "21번이라는 번호 덕에 은퇴하면서 이글스 선수단에서 21돈의 금자물쇠를 선물 받았다. 라이온즈 구단에서도 금 트로피를 제작해주셨다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 해당 트로피는 무려 100돈. 오승환은 "47세이브 기록을 세웠을 때는 구단에서 470돈짜리 야구공을 주셨다. 지금 470돈이면 4억이 넘는다. 그때 당시에는 3~4천만 원이었다. 400세이브했을 때는 400돈의 골드바를 주셨다. 지금 금이 1000돈 넘게 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 현재 시세로는 약 9억 원이 넘는 가치. 이에 양상국은 "금만 해도 내 재산보다 많다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 난동 끝 결박된 치매 母에 충격 "인간의 기본 존엄 무너져"

2.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

3.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학식 등장..175cm 교복 자태 '우월 유전자'

4.

'또 소파에 신발 올리기'...이영은, '왕사남' 보러갔다 공중도덕 논란

5.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 난동 끝 결박된 치매 母에 충격 "인간의 기본 존엄 무너져"

2.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

3.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학식 등장..175cm 교복 자태 '우월 유전자'

4.

'또 소파에 신발 올리기'...이영은, '왕사남' 보러갔다 공중도덕 논란

5.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"경기 중 퇴장이 죽을 죄인가" 제주 이탈로 여자친구 SNS까지 찾아 '인종차별 가해'…'혐오'와 함께 시작된 2026년 K리그

2.

롯데 김동혁 방출설 사실무근 → "안타깝게 팀에서 나오게 됐다" 정민철 위원 오해 소지 발언

3.

'체코전 선발 전격 공개' 류지현 감독…"최고 인기 스포츠인데, 최근 실망만 드렸다"[도쿄 일문일답]

4.

한국팀 대반전! 중국 박살 내고 'WBC 최고 기록 보유'→외신 집중 조명…국가별 실력차 극명, 2026 대회는?

5.

타도 오타니! 한명 빼고 모두가 한마음으로 뭉친 미국 대표팀의 진심 "더이상 핑계댈 순 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.