"내가 VIP면 되는 거예요"…'82세' 선우용여, 백화점 마트서 '50만원' 고민無 결제→'王妃스타일' 장보기(순풍 선우용여)

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 선우용여가 "비싼 옷 사는 것보다 몸에 들어가는 먹거리에 투자하는 것이 100% 낫다"는 철학을 자랑했다.
백화점 장보기를 '사치'가 아닌 '루틴'으로 말하는 선우용여는 "집에만 가만히 계시지 말고 눈도 화려해지고 기분도 좋고 100% 며칠 건강해집니다"라며 "장보기 자체를 기분 전환이자 생활 운동으로 만들라"는 철학을 자랑했다.
쇼핑 방식도 또렷했다. 그는 "백화점에 가서 사야 될 것, 우리 동네에서 사야 될 것이 다르다"며 "채소는 동네에서 산다. 거기선 이렇게 깨끗하게 안 해놓는다. 내가 씻어서 먹는다"며 "참기름은 시장 뒤에서 진짜 바로 짠 게 있다. 참기름은 거기서 사야한다"라고 구분했다. 백화점에서는 "유기농" "자연 방사" 등을 이유로 "제일 비싼 거를 하나 산다"고 설명했다.
|
|
|
|
선우용여는 자신의 '소비'를 자존감과 연결시켰다. 그는 "VIP가 뭐 다른 거 아니야. 내가 VIP면 되는 거예요"라며 "내 스스로 '내가 VIP다'라고 생각하고 당당하게 사셔야 돼요"라고 주장했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com