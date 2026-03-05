"54세 안믿겨vs턱살 보이네" 심은하, 은퇴 후 근황에 엇갈린 반응

|
[스포츠조선 정유나 기자] 은퇴한 배우 심은하(54)의 근황이 공개돼 온라인상에서 화제를 모으고 있다.
한동안 대중 앞에 나서지 않았던 만큼, 그의 근황이 전해지자 관심이 집중됐다.
그런데 사진을 접한 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "행복해 보인다", "예쁘다. 54세로 안 보인다" "꾸미지 않은 모습인데도 미모는 여전하네"라며 반가움을 드러냈다. 반면 일각에서는 짙은 눈썹과 턱살을 지적하며 "세월에 편안해진 모습", "예전 모습과 분위기가 많이 달라졌다" "연예인 생활을 하지 않으니 평범해진 것 같다"는 의견도 나왔다.
|
한편 심은하는 1993년 MBC 공채 22기 탤런트로 데뷔해 드라마 '마지막 승부'에서 주인공 다슬 역을 맡으며 스타덤에 올랐다. 이후 'M', '청춘의 덫', '백야 3.98' 등 인기 드라마에 출연하며 1990년대를 대표하는 여배우로 자리 잡았다. 영화 '8월의 크리스마스', '미술관 옆 동물원'도 큰 사랑을 받았다.
하지만 2000년 영화 '인터뷰'를 끝으로 2001년 연예계 은퇴를 선언했다. 이후 2005년 지상욱 전 의원과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 남편의 선거 동반 유세에 함께하며 얼굴을 보이기도 했으나, 육아와 내조에만 전념해왔다.
지난 2023년 22년 만에 연예계에 복귀한다는 루머가 퍼졌지만, 심은하 측은 "사실무근"이라는 입장을 냈다.
