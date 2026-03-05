로버트 할리, '마약논란' 품어준 ♥명현숙에 물세례 "잠 깨우자 물잔 던져, 3주간 대화 안해"(동치미)

기사입력 2026-03-05 08:30


로버트 할리, '마약논란' 품어준 ♥명현숙에 물세례 "잠 깨우자 물잔 던…

[스포츠조선 김소희 기자] '동치미' 로버트 할리가 살벌했던 부부싸움 일화를 털어놨다.

5일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 '※충격※ 모두가 경악한 로버트 할리가 아내에게 물을 뿌린 사연?! ＂짜증이 났어요＂'라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다.

이날 로버트 할리는 'K-유부남으로 사는 게 쉬운 줄 알아?'라는 주제로 이야기를 나누던 중, 과거 아내 명현숙 씨와 크게 다퉜던 일화를 털어놨다.

로버트 할리는 "주말 아침 아내가 소리를 지르더라. '주말인데, 조그만 더 자야 하는데'라는 생각이 들었다. 또 반 수면 상태지 않냐"면서 "평소 잠결에 물을 마신다. 물잔이 머리맡에 있었다. 그래서 생각 없이 아내에게 물잔을 던져버렸다. 물을 뿌렸다"라고 전해 충격을 안겼다.


로버트 할리, '마약논란' 품어준 ♥명현숙에 물세례 "잠 깨우자 물잔 던…
그는 "잠 자려고 하는데, 조용히 안 하니까 물 던진 것"이라고 했지만, 물세례를 맞은 명현숙 씨는 곧바로 비명을 질렀다고. 로버트 할리는 "제가 지금껏 들어보지 못한 소리였다. 저한테 물건을 다 던지더라. 제가 당시에 머리 수술을 했는데도 아내는 그냥 다 던졌다. 미쳐버린 거다"라고 당시 상황을 생생하게 전했다. 결국 아이들까지 모두 잠에서 깨 "엄마, 진정하라"고 말리며 상황이 일단락됐다는 후문이다.

하지만 후폭풍은 거셌다. 그는 "화해하고 싶었다. 그래서 아내에게 말을 계속 걸었는데, 말을 안 하더라. 3주 동안 말을 안했다"면서 "근데 3주 뒤 아내 생일이었다"며 기상천외한 화해 작전을 공개했다.

그는 "화장실에 큰 바가지에 물 채워서 아내에게 '나한테 던져버려'라고 했다. 그랬더니 아내가 3주 만에 미소를 지었다"면서 "그리고 나에게 그 물을 다 던졌다. 속 시원했을 것"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편, 로버트 할리는 2019년 마약 파문으로 방송 활동을 중단했으나, 2024년 MBN 예능 '한 번쯤 이혼할 결심' 출연을 통해 약 5년 만에 자숙을 마치고 방송에 복귀했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 연예계 은퇴 아니었다 "복귀 의지 강해, 韓서 제작진 미팅"

2.

'막영애' 故 심진보, 심장마비로 자택서 쓰러져...43세 요절에 충격 '8주기'

3.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

4.

'올가미' 윤소정, 패혈증으로 입원 5일만 사망…"지병도 없었다" 충격 ('나의 해방일지')

5.

김정태, '영재子' 야꿍이 발달장애 루머 입열었다 "영어 써 한국어 어눌할 뿐" ('아빠하고')

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 연예계 은퇴 아니었다 "복귀 의지 강해, 韓서 제작진 미팅"

2.

'막영애' 故 심진보, 심장마비로 자택서 쓰러져...43세 요절에 충격 '8주기'

3.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

4.

'올가미' 윤소정, 패혈증으로 입원 5일만 사망…"지병도 없었다" 충격 ('나의 해방일지')

5.

김정태, '영재子' 야꿍이 발달장애 루머 입열었다 "영어 써 한국어 어눌할 뿐" ('아빠하고')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 대형 위기, '피 철철' 손흥민 등장할 뻔! MLS '오피셜' 공식 철퇴, SON 위협 태클 주인공 가만 안 둬..."벌금 부과" 확정

2.

충격! 이란 월드컵 보이콧→'손흥민 멱살' 잡은 토트넘 공격수도 출전 거부? '가짜 뉴스' 분노 폭발 "난 그런 말 한 적 없어" 반박

3.

소방관-전기공-우주엔지니어-교사…'낭만야구' 체코 선수들 본업 화제, 류지현호 향한 시선은 '리스펙'

4.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 최악의 폭언..."토트넘, 쏘니 그림자 시달리는 중"→"검증된 슈퍼스타 SON뿐"

5.

[오피셜]린샤오쥔 이름 없다! "오해 바로잡을 것" '반칙왕-팀킬 오명' 황대헌과 맞대결 불발...중국, 세계선수권 출전 명단 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.