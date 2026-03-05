로버트 할리, '마약논란' 품어준 ♥명현숙에 물세례 "잠 깨우자 물잔 던져, 3주간 대화 안해"(동치미)

5일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 '※충격※ 모두가 경악한 로버트 할리가 아내에게 물을 뿌린 사연?! ＂짜증이 났어요＂'라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다.
이날 로버트 할리는 'K-유부남으로 사는 게 쉬운 줄 알아?'라는 주제로 이야기를 나누던 중, 과거 아내 명현숙 씨와 크게 다퉜던 일화를 털어놨다.
로버트 할리는 "주말 아침 아내가 소리를 지르더라. '주말인데, 조그만 더 자야 하는데'라는 생각이 들었다. 또 반 수면 상태지 않냐"면서 "평소 잠결에 물을 마신다. 물잔이 머리맡에 있었다. 그래서 생각 없이 아내에게 물잔을 던져버렸다. 물을 뿌렸다"라고 전해 충격을 안겼다.
그는 "잠 자려고 하는데, 조용히 안 하니까 물 던진 것"이라고 했지만, 물세례를 맞은 명현숙 씨는 곧바로 비명을 질렀다고. 로버트 할리는 "제가 지금껏 들어보지 못한 소리였다. 저한테 물건을 다 던지더라. 제가 당시에 머리 수술을 했는데도 아내는 그냥 다 던졌다. 미쳐버린 거다"라고 당시 상황을 생생하게 전했다. 결국 아이들까지 모두 잠에서 깨 "엄마, 진정하라"고 말리며 상황이 일단락됐다는 후문이다.
하지만 후폭풍은 거셌다. 그는 "화해하고 싶었다. 그래서 아내에게 말을 계속 걸었는데, 말을 안 하더라. 3주 동안 말을 안했다"면서 "근데 3주 뒤 아내 생일이었다"며 기상천외한 화해 작전을 공개했다.
그는 "화장실에 큰 바가지에 물 채워서 아내에게 '나한테 던져버려'라고 했다. 그랬더니 아내가 3주 만에 미소를 지었다"면서 "그리고 나에게 그 물을 다 던졌다. 속 시원했을 것"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
한편, 로버트 할리는 2019년 마약 파문으로 방송 활동을 중단했으나, 2024년 MBN 예능 '한 번쯤 이혼할 결심' 출연을 통해 약 5년 만에 자숙을 마치고 방송에 복귀했다.