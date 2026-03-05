넷마블의 올 상반기 신작 MMORPG '솔: 인챈트', 5일 사전등록 시작

|
넷마블은 올 상반기 출시 예정 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 사전등록을 5일 오전 10시부터 진행한다고 밝혔다.
또 앱 마켓에서 참여 시 일정 기간 동안 사용 가능한 '무한의 체력 회복제', '무한의 귀환 주문서'를 지급하며, 공식 유튜브·카카오 채널 구독 시 '신의 은총 상자(전투 버프 물약 등 구성)'를 보상으로 받을 수 있다.
넷마블은 사전등록 시작과 함께 오는 12일 진행 예정인 'SOL: enchant' 온라인 쇼케이스의 티저 영상을 공개했다. 영상에는 김장환 넷마블 사업부장, 김효수 알트나인 개발PD가 등장해 'SOL: enchant'의 지향점 등을 확인할 수 있다. 쇼케이스 티저 영상은 'SOL: enchant' 공식 유튜브 채널을 통해 5일 오전 10시부터 시청 가능하다.
한편 'SOL: enchant'는 '신(神)'이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로, '리니지M' 개발진 주축의 신생 개발사 알트나인이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하는 2026년 상반기 출시 예정작이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com