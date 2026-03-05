[공식]'단종 오빠' 박지훈, 본업으로 돌아온다…4월 솔로앨범 컴백

[공식]'단종 오빠' 박지훈, 본업으로 돌아온다…4월 솔로앨범 컴백
영화 '왕과 사는 남자' 언론배급시사회가 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. 박지훈이 포토타임을 갖고 있다.

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 겸 배우 박지훈이 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 기세를 이어 가요계로 돌아온다.

박지훈 소속사 YY엔터테인먼트는 5일 스포츠조선에 "박지훈이 4월 컴백을 목표로 솔로 앨범을 준비 중"이라고 밝혔다.

신곡 발매를 목표로 막바지 음반 작업에 한창이라는 후문이다. 박지훈이 새 앨범을 발표하는 것은 2023년 4월 발매한 미니 7집 '블랭크 오어 블랙'(Blank or Black) 이후 약 3년 만이다.

Mnet '프로듀스 101' 시즌2에서 최종 2위를 차지해 프로젝트 그룹 워너원으로 데뷔, 활동 종료 이후 2019년 3월 솔로 가수로 나서 꾸준히 음악 활동을 이어왔다. 2020년 11월 첫 정규앨범 '메시지'를 발매한 데 이어 다수의 미니앨범을 선보이며 가수로서도 커리어를 쌓아왔다.

최근 박지훈은 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 이홍위 역을 맡아 큰 주목을 받고 있다. 작품은 1457년 청령포를 배경으로, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도와 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕 이홍위가 함께 생활하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

박지훈은 섬세한 캐릭터 해석과 표현력으로 극의 중심을 이끌며 호평을 얻고 있다.

영화의 흥행도 이어지고 있다. '왕과 사는 남자'는 4일까지 누적 관객 수 959만7461명을 기록하며 천만 관객 돌파를 눈앞에 두고 있다.

최근 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다' 촬영도 마쳤다. 해당 작품은 올 상반기 공개 예정이다.


또 약 7년 만에 다시 뭉치는 워너원 완전체 예능 출연 등 다양한 활동을 통해 대중과 만날 계획이다.


