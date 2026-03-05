[공식]'단종 오빠' 박지훈, 본업으로 돌아온다…4월 솔로앨범 컴백

|
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 겸 배우 박지훈이 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 기세를 이어 가요계로 돌아온다.
Mnet '프로듀스 101' 시즌2에서 최종 2위를 차지해 프로젝트 그룹 워너원으로 데뷔, 활동 종료 이후 2019년 3월 솔로 가수로 나서 꾸준히 음악 활동을 이어왔다. 2020년 11월 첫 정규앨범 '메시지'를 발매한 데 이어 다수의 미니앨범을 선보이며 가수로서도 커리어를 쌓아왔다.
최근 박지훈은 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 이홍위 역을 맡아 큰 주목을 받고 있다. 작품은 1457년 청령포를 배경으로, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도와 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕 이홍위가 함께 생활하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.
영화의 흥행도 이어지고 있다. '왕과 사는 남자'는 4일까지 누적 관객 수 959만7461명을 기록하며 천만 관객 돌파를 눈앞에 두고 있다.
최근 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다' 촬영도 마쳤다. 해당 작품은 올 상반기 공개 예정이다.
또 약 7년 만에 다시 뭉치는 워너원 완전체 예능 출연 등 다양한 활동을 통해 대중과 만날 계획이다.
