이종혁 子 준수, 대국민 지하철 오디션에 깜짝...19살 '배우 지망생' 패기

기사입력 2026-03-05 11:26


이종혁 子 준수, 대국민 지하철 오디션에 깜짝...19살 '배우 지망생'…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이종혁의 아들인 준수가 지하철에서 시민을 상대로 연기 연습을 했던 일화를 공개해 눈길을 끈다.

지난 4일 유튜브 채널 '10준수'에는 "천만배우 중앙대학교 부과대와 함께하는 치킨먹방"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이준수는 동기인 아역배우 출신 정지훈과 치킨 먹방을 하며 이야기를 나눴다.

이준수는 "입시 끝나고 맨날 먹다 보니까 7kg가 쪘다. 먹는 걸 참다가 한번에 터지니까 못 끊겠다"며 웃었다. 이에 정지훈은 "너랑 있으니까 나 이렇게 많이 먹어 본 게 처음이다"라면서 "아침에 곰탕 먹고 점심에 돈가스 먹고 중간에 또 먹고 저녁에 큰 카산도를 먹었다"면서 이준수의 남다른 먹방에 놀랐던 일화를 전했다.

또한 이준수는 연기를 향한 진지한 열정도 드러냈다. 이준수는 "지하철 안에서 여성분이 계시더라. 내가 여자한테 하는 독백이었다. 그분한테 '배우 지망생이다. 연기 한번 봐주실 수 있나'라고 물어봤다"라면서 "본다고 해서 바로 연기를 했다"면서 남다른 연기 열정으로 시선을 집중시켰다.

이어 이준수는 "피드백을 들었는데, 지하철 소리가 너무 커서 대사가 안 들렸다고 하시더라"면서 "그때부터 발성 연습을 했다"라며 즉석에서 받은 조언을 흘려듣지 않고 곧바로 연습으로 옮긴 태도로 눈길을 끌었다.

한편 이준수는 과거 아빠인 배우 이종혁과 함께 MBC '아빠! 어디가?'에 출연해 순수하고 사랑스러운 매력으로 큰 사랑을 받은 바 있다.

2007년생인 이준수는 연기의 꿈을 위해 중앙대학교 예술대학에 입학했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

2.

김구라, 이혼 11년..“헤어진 배우자 사생활 지켜본다면” (‘X의 사생활’)

3.

로버트 할리, '마약논란' 품어준 ♥명현숙에 물세례 "잠 깨우자 물잔 던져, 3주간 대화 안해"(동치미)

4.

"마약 NO"→손절…산다라박, 박봄 저격에 결국 20년 우정 마침표 찍나

5.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

2.

김구라, 이혼 11년..“헤어진 배우자 사생활 지켜본다면” (‘X의 사생활’)

3.

로버트 할리, '마약논란' 품어준 ♥명현숙에 물세례 "잠 깨우자 물잔 던져, 3주간 대화 안해"(동치미)

4.

"마약 NO"→손절…산다라박, 박봄 저격에 결국 20년 우정 마침표 찍나

5.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

스포츠 많이본뉴스
1.

체코전 최대 관전 포인트, 소형준-정우주 죽어도 50구는 안된다 왜?

2.

오타니 '11타수 무안타' 꽁꽁 묶은 천적 있다? 38세 '현역 은퇴' 레전드, 일본전 '비밀무기' 될까

3.

"팬들이 선수단 호텔 점령하고, 기차역에서 사고 날 뻔" 오타니 이래서 일본 안갔나

4.

류지현호 호재! 대만 DET 3위 유망주, WBC 경기 당일 사퇴 확정

5.

‘韓 축구 충격 폭로' PSG 꼴찌급 이강인 거의 노예 수준 대우 다시 거론, 日 유럽파에 다 밀렸다...쿠보-미토마보다 낮은 연봉

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.