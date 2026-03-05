가희 "애프터스쿨 시절, 하도 놀아서 휴대폰 다 뺐겨…몰래 나가 남친 만나고, 클럽 갔다 잡히고" 폭로(편스토랑)

기사입력 2026-03-05 11:35


가희 "애프터스쿨 시절, 하도 놀아서 휴대폰 다 뺐겨…몰래 나가 남친 만…
스포츠조선DB

[스포츠조선 고재완 기자] '마마돌' 선예와 가희가 '엄마는 아이돌' 이후 다시 뭉친다.

오는 6일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 원조 국민 걸그룹 요정에서 집밥 요정으로 거듭난 선예의 바쁜 하루가 공개된다. 선예가 원더걸스로 활동하던 시절의 추억을 함께 나눌 수 있는 걸그룹 동료들을 초대하는 것. 한 시대를 풍미한 레전드 걸그룹 멤버들이 만나 어떤 이야기를 나눌지 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 선예는 "특별한 친구들을 초대했다"라고 해 궁금증을 유발했다. 선예는 친구들의 입맛을 고려해, 10년의 캐나다 생활 중 터득한 자신만의 K-집밥 레시피로 한국인부터 외국인들까지 모두 좋아할 메뉴들을 차려냈다.


가희 "애프터스쿨 시절, 하도 놀아서 휴대폰 다 뺐겨…몰래 나가 남친 만…
잠시 후 친구들이 도착했다. 선예가 말한 특별한 친구들은 원조 국민 걸그룹 원더걸스 맏언니 유빈과 카리스마 퍼포먼스 걸그룹 애프터스쿨의 리더 가희였다. 세 사람은 선예가 차린 맛있는 음식을 함께 먹으며 자연스럽게 걸그룹 시절 추억들을 풀어놨다. 가희는 선예와 유빈에게 "너네는 뭐 하고 놀았어?"라고 물으며, 국민 걸그룹 원더걸스의 일탈에 대한 호기심을 쏟아냈다.

유빈과 선예는 "선예와 예은이 성인이 되자마자 멤버들과 다 함께 클럽에 간 적이 있다"라고 고백해 눈길을 끌었다. 최고의 인기를 누리던 시절 국민 걸그룹 멤버들이 다 함께 클럽에 갔다는 말에 모두 깜짝 놀랐다. 특히 유빈은 "박진영 PD님과 함께 클럽 투어를 했다"라고 해 더 궁금증을 자아냈다.

가희도 애프터스쿨의 일탈 에피소드를 털어놨다. 가희는 "우리는(애프터스쿨)은 휴대전화도 빼앗겼다. 하도 놀아서"라며 "(우리는) 숙소 몰래 나가서 남자친구 만났다가 걸리고, 클럽 갔다가 또 걸리고"라며 거침없는 고백으로 웃음을 줬다. 이어 가희는 "(원더걸스) 너네는 몰래 나간 적 없어?"라고 물었다. 선예와 유빈이 털어놓는 원더걸스의 숙소 탈출의 추억은 '편스토랑'에서 공개된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

2.

김구라, 이혼 11년..“헤어진 배우자 사생활 지켜본다면” (‘X의 사생활’)

3.

로버트 할리, '마약논란' 품어준 ♥명현숙에 물세례 "잠 깨우자 물잔 던져, 3주간 대화 안해"(동치미)

4.

"마약 NO"→손절…산다라박, 박봄 저격에 결국 20년 우정 마침표 찍나

5.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

2.

김구라, 이혼 11년..“헤어진 배우자 사생활 지켜본다면” (‘X의 사생활’)

3.

로버트 할리, '마약논란' 품어준 ♥명현숙에 물세례 "잠 깨우자 물잔 던져, 3주간 대화 안해"(동치미)

4.

"마약 NO"→손절…산다라박, 박봄 저격에 결국 20년 우정 마침표 찍나

5.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

스포츠 많이본뉴스
1.

체코전 최대 관전 포인트, 소형준-정우주 죽어도 50구는 안된다 왜?

2.

오타니 '11타수 무안타' 꽁꽁 묶은 천적 있다? 38세 '현역 은퇴' 레전드, 일본전 '비밀무기' 될까

3.

"팬들이 선수단 호텔 점령하고, 기차역에서 사고 날 뻔" 오타니 이래서 일본 안갔나

4.

류지현호 호재! 대만 DET 3위 유망주, WBC 경기 당일 사퇴 확정

5.

‘韓 축구 충격 폭로' PSG 꼴찌급 이강인 거의 노예 수준 대우 다시 거론, 日 유럽파에 다 밀렸다...쿠보-미토마보다 낮은 연봉

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.