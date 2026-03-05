빅마마 이혜정, 부친=유한킴벌리 초대 회장...."父 생가에 공장 지어" ('빅마마 이혜정')
|사진=이혜정 SNS
[스포츠조선 정안지 기자] 요리 연구가 이혜정이 부친이 유한킴벌리 초대 회장이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.
지난 4일 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 "거장 장항준 감독! 그리고 왕과 사는 여자"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 이혜정은 영화 '왕과 사는 남자' 장항준 감독을 집으로 초대해 정성을 담은 집밥을 대접했다. 이혜정은 굴밥을 비롯해 유자청 인삼 무침, 스지 무침, 청국장, 조기구이까지 직접 준비하며 푸짐한 한 상을 차렸고, 장항준은 감탄을 쏟아내며 폭풍 먹방을 선보였다.
식사하던 중 이혜정은 장항준에게 고향을 물었고, 이때 장항준은 "대구다. 초등학교 1학년 때까지 대구에 살았다. 그때 사립 초등학교에 다녔다. 또 옛날에 애들이 가기 힘들었던 유치원 출신이다. 부잣집 아이들만 갔다"라며 의기양양하게 이야기해 웃음을 안겼다.
이어 장항준은 "(1970년대)아버지가 그때 대구에서 나일론 공장을 하셨다"고 덧붙였고, 이혜정은 "부촌의 길로 그냥 가셨다. 그럼 부자다"라고 했다.
그러자 이혜정 역시 자신의 아버지 이야기를 꺼냈다. 그는 "우리 아버지는 경상북도 김천이다. 아버지가 태어나신 생가라서 아버지 공장을 그 자리에 대광면에 지었다"라고 했다. 이에 장항준은 "아버님은 그때 무슨 공장을 하셨냐"라고 물었고, 이혜정은 "유한킴벌리 하셨다"라며 부친이 한킴벌리 초대 회장이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.
예상치 못한 대답에 놀란 장항준은 이혜정을 향해 "누나"라고 한 뒤, "나일론 공장 이야기 괜히 꺼냈다"라고 말해 웃음을 안겼다.
