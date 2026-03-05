'압구정 거주' 제이쓴, 子 유치원 교복 공개.."영유뿐인 동네" 고민

|
[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 홍현희의 남편이자 인테리어 디자이너 제이쓴이 아들에 대한 애정을 드러냈다.
|
지난해 홍현희는 장윤정의 유튜브 채널에 출연했을 당시 아들 교육을 두고 영어유치원과 놀이 위주의 육아 사이에서 고민하고 있는 현실을 솔직하게 털어놨다.
이에 홍현희는 "아이의 미래가 달려 있는 일이라 신경 안 쓸 수 없을 것 같다"고 공감했다. 이를 듣던 이은형은 "언니는 엄청 신경 쓰게 되지 않느냐. 동네가 또"라고 홍현희가 압구정에 거주 중인 것을 언급했다.
그러자 홍현희는 "오박사님이 '현희야 제발 뛰어놀게 하고' 이런 말씀을 해준다. 하지만 어떤 엄마들은 너무 그렇게 했더니 앉아 있는 힘이 없어서 나중에 힘들다고 그러더라"고 육아 방식에 대한 현실적인 고민을 털어놨다.
이어 홍현희는 "저랑 남편은 아들 영어유치원 안 보내려고 다른 곳을 알아보는데 영어유치원 밖에 없더라. 동네에 다 영어유치원 밖에 없다"며 "현재 놀이 학교를 보내고 있다. 물론 영어 수업은 몇 개있다"라고 전해 눈길을 끌었다.
