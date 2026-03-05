'압구정 거주' 제이쓴, 子 유치원 교복 공개.."영유뿐인 동네" 고민

기사입력 2026-03-05 16:23


'압구정 거주' 제이쓴, 子 유치원 교복 공개.."영유뿐인 동네" 고민

[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 홍현희의 남편이자 인테리어 디자이너 제이쓴이 아들에 대한 애정을 드러냈다.

제이쓴은 4일 "첫 등원. 두근두근. 내가 다 떨리네"라는 글과 함께 아들 준범 군의 뒷모습을 공개했다. 사진 속 준범 군은 유치원에 첫 등원하고 있는 모습이다.

이어 제이쓴은 준범 군의 유치원 교복 사진을 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "유치원 원복이 생겼는데 세탁하면 구겨지니까 이제 다림질 배워야겠다"면서 "어렸을 때 교복 다려준 엄마 생각나면서 나도 내 애기한테 그대로 해줘야겠네?"라고 전해 훈훈함을 자아냈다.


'압구정 거주' 제이쓴, 子 유치원 교복 공개.."영유뿐인 동네" 고민
한편 홍현희와 제이쓴은 2018년 결혼 후 2022년에 아들을 품에 안았다.

지난해 홍현희는 장윤정의 유튜브 채널에 출연했을 당시 아들 교육을 두고 영어유치원과 놀이 위주의 육아 사이에서 고민하고 있는 현실을 솔직하게 털어놨다.

영상에서 장윤정은 "과거에는 '애들 방목할거야. 교육에 신경 안 쓸거야' 했는데, 교육에 집착하게 된다"고 아이들의 교육에 대해 털어놨다.

이에 홍현희는 "아이의 미래가 달려 있는 일이라 신경 안 쓸 수 없을 것 같다"고 공감했다. 이를 듣던 이은형은 "언니는 엄청 신경 쓰게 되지 않느냐. 동네가 또"라고 홍현희가 압구정에 거주 중인 것을 언급했다.

그러자 홍현희는 "오박사님이 '현희야 제발 뛰어놀게 하고' 이런 말씀을 해준다. 하지만 어떤 엄마들은 너무 그렇게 했더니 앉아 있는 힘이 없어서 나중에 힘들다고 그러더라"고 육아 방식에 대한 현실적인 고민을 털어놨다.


이어 홍현희는 "저랑 남편은 아들 영어유치원 안 보내려고 다른 곳을 알아보는데 영어유치원 밖에 없더라. 동네에 다 영어유치원 밖에 없다"며 "현재 놀이 학교를 보내고 있다. 물론 영어 수업은 몇 개있다"라고 전해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

4.

'엄태웅♥' 윤혜진, 딸 선화예중 제출 서류에 당황 "이건 좀..지워라"

5.

장항준, 천만 앞두고 '공약 대참사' 수습 "개명·성형? 감당 안 된다"

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

4.

'엄태웅♥' 윤혜진, 딸 선화예중 제출 서류에 당황 "이건 좀..지워라"

5.

장항준, 천만 앞두고 '공약 대참사' 수습 "개명·성형? 감당 안 된다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

2.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

3.

'대이변' 대만 충격 0대3 참패, MVP 부상 악재까지…호주, 2023년 8강 기적 이어 가나[도쿄 리뷰]

4.

日 폭발! '이럴 수가' 대한민국 이름도 없다→일본은 15위 등장, 세계 각국 기자 선정 월드컵 랭킹 공개..."日 아시아 유일"

5.

충격! 손흥민도, 케인도 아니다...토트넘 가장 큰 공백은 '짠돌이' 회장 "대체 어려운 인물, 상업적 부재 크다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.