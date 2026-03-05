채기준 감독 "'삼악도', 지금까지 볼 수 없던 새로운 공포+오컬트 영화" 자신

기사입력 2026-03-05 16:37


채기준 감독 "'삼악도', 지금까지 볼 수 없던 새로운 공포+오컬트 영화…
5일 용산CGV에서 영화 '삼악도' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회 참석한 채기준 감독. 용산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.05/

[스포츠조선 안소윤 기자] 채기준 감독이 영화 '삼악도'를 연출한 이유를 전했다.

채기준 감독은 5일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '삼악도' 언론·배급 시사회에서 "공포와 오컬트 장르가 결합된 영화를 장편으로 만들어보고 싶었다"라고 했다.

11일 개봉하는 '삼악도'는 일제강점기 이후 자취를 감춘 사이비 종교를 둘러싼 예언과 비밀이 봉인된 마을에서 목격하게 된 지옥을 그린 작품으로, '전설의 라이타'의 채기준 감독이 메가폰을 잡았다.

'삼악도'는 사이비 종교를 소재로 다룬 공포 오컬트 작품이다. 연출을 맡은 채 감독은 "원래부터 공포, 오컬트, 스릴러, 액션 장르를 좋아했고, 연출에도 자신 있었다"며 "다른 건 다해봤는데, 공포와 오컬트를 장편으로 연출해 본 적이 없었다. 이번 작품 시나리오를 읽고 나서 지금까지 없던 새로운 오컬트 장르를 연출해 보고 싶단 생각이 들었다"고 계기를 전했다.

이어 '삼악도'만의 차별점에 대해 "한국에서 대표적인 오컬트라고 하면, 많은 관객 분들이 '사바하', '곡성', '검은 사제들' 등 여러 작품을 떠올리실 것"이라며 "근데 굿판이라던지, 마을 사람들의 행위는 제가 기존 작품에서 본 적이 없어서 새롭게 추가했다"고 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

4.

'엄태웅♥' 윤혜진, 딸 선화예중 제출 서류에 당황 "이건 좀..지워라"

5.

장항준, 천만 앞두고 '공약 대참사' 수습 "개명·성형? 감당 안 된다"

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

4.

'엄태웅♥' 윤혜진, 딸 선화예중 제출 서류에 당황 "이건 좀..지워라"

5.

장항준, 천만 앞두고 '공약 대참사' 수습 "개명·성형? 감당 안 된다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

2.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

3.

'대이변' 대만 충격 0대3 참패, MVP 부상 악재까지…호주, 2023년 8강 기적 이어 가나[도쿄 리뷰]

4.

日 폭발! '이럴 수가' 대한민국 이름도 없다→일본은 15위 등장, 세계 각국 기자 선정 월드컵 랭킹 공개..."日 아시아 유일"

5.

충격! 손흥민도, 케인도 아니다...토트넘 가장 큰 공백은 '짠돌이' 회장 "대체 어려운 인물, 상업적 부재 크다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.