채기준 감독 "'삼악도', 지금까지 볼 수 없던 새로운 공포+오컬트 영화" 자신

[스포츠조선 안소윤 기자] 채기준 감독이 영화 '삼악도'를 연출한 이유를 전했다.
채기준 감독은 5일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '삼악도' 언론·배급 시사회에서 "공포와 오컬트 장르가 결합된 영화를 장편으로 만들어보고 싶었다"라고 했다.
11일 개봉하는 '삼악도'는 일제강점기 이후 자취를 감춘 사이비 종교를 둘러싼 예언과 비밀이 봉인된 마을에서 목격하게 된 지옥을 그린 작품으로, '전설의 라이타'의 채기준 감독이 메가폰을 잡았다.
'삼악도'는 사이비 종교를 소재로 다룬 공포 오컬트 작품이다. 연출을 맡은 채 감독은 "원래부터 공포, 오컬트, 스릴러, 액션 장르를 좋아했고, 연출에도 자신 있었다"며 "다른 건 다해봤는데, 공포와 오컬트를 장편으로 연출해 본 적이 없었다. 이번 작품 시나리오를 읽고 나서 지금까지 없던 새로운 오컬트 장르를 연출해 보고 싶단 생각이 들었다"고 계기를 전했다.
이어 '삼악도'만의 차별점에 대해 "한국에서 대표적인 오컬트라고 하면, 많은 관객 분들이 '사바하', '곡성', '검은 사제들' 등 여러 작품을 떠올리실 것"이라며 "근데 굿판이라던지, 마을 사람들의 행위는 제가 기존 작품에서 본 적이 없어서 새롭게 추가했다"고 말했다.