[SC현장] "목표는 200만 돌파"…'삼악도' 조윤서X곽시양, 공포 오컬트로 흥행 기운 이을까(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 공포 오컬트 영화 '삼악도'가 3월 극장가에 새로운 활력을 불어넣을 전망이다.
영화 '삼악도' 언론·배급 시사회가 5일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 조윤서, 곽시양과 채기준 감독이 참석했다.
11일 개봉하는 '삼악도'는 일제강점기 이후 자취를 감춘 사이비 종교를 둘러싼 예언과 비밀이 봉인된 마을에서 목격하게 된 지옥을 그린 작품으로, '전설의 라이타'의 채기준 감독이 메가폰을 잡았다.
'삼악도'는 사이비 종교를 소재로 다룬 공포 오컬트 작품이다. 연출을 맡은 채 감독은 "원래부터 공포, 오컬트, 스릴러, 액션 장르를 좋아했고, 연출에도 자신 있었다"며 "다른 건 다해봤는데, 공포와 오컬트를 장편으로 연출해 본 적이 없었다. 이번 작품 시나리오를 읽고 나서 지금까지 없던 새로운 오컬트 장르를 연출해 보고 싶단 생각이 들었다"고 계기를 전했다.
이어 '삼악도'만의 차별점에 대해 "한국에서 대표적인 오컬트라고 하면, 많은 관객 분들이 '사바하', '곡성', '검은 사제들' 등 여러 작품을 떠올리실 것"이라며 "근데 굿판이라던지, 마을 사람들의 행위는 제가 기존 작품에서 본 적이 없어서 새롭게 추가했다"고 말했다.
사회 고발 프로그램의 PD 채소연 역을 맡은 조윤서는 "영화 촬영을 앞두고 준비해야 할 부분들이 많다. 일본어도 그렇고, 캐릭터가 우울장애와 공황장애를 앓고 있어서 정신과 선생님한테 직접 자문을 구하고 공부를 해야 했다. 장르적인 어려움으로는 (연기할 때) 상상력이 중요하더라. 이 상황을 어떻게 진짜로 믿을 수 있을지 고민이 됐는데, 미술, 분장 감독님들이 현장에서 제가 믿을 수 있도록 세계를 만들어 주셔서 몰입이 잘됐다"고 전했다.
혼도TV 기자 마츠다 역으로 분한 곽시양은 "처음 대본을 봤을 때부터 재밌었다. 추리소설 같으면서도 공포 영화 같더라. 두 가지 장르가 합쳐지니까 기괴했다. 그동안 제가 해보지 못했던 장르여서 작업을 해보면 즐겁게 해볼 수 있지 않을까 싶었다"고 말했다.
또 극 중에서 일본인을 연기한 그는 "일본어를 엄청 많이 준비하진 않았다. 감독님이 일본에서 살다 오시기도 했고, 일본어 선생님도 붙여주셔서 공부를 하기보단 대사를 통으로 외웠다. 촬영할 때 감독님께서 대사의 억양을 잡아주셨다. 일본 사람으로서 일본어를 쓰고 싶었지만, 극 초반에 이 인물들을 모두 끌고 마을에 가야 하는데 뭔가 설득력이 부족한 느낌을 받았다. 그래서 일본인보단 재미교포 느낌으로 가면 어떨까 싶었다"고 전했다.
채 감독은 일본인 배우가 아닌, 곽시양을 캐스팅 한 이유에 대해 "일부러 일본인을 캐스팅을 안 했다고 하기보단, 이 역할이 곽시양의 이미지와 잘 어울린다고 생각했다"고 설명했다.
마지막으로 흥행 공약이 있는지 묻자, 채 감독은 "영화 시장이 많이 침체기였는데, 최근 들어 분위기가 올라오고 있지 않나. 일단 손익분기점을 넘기는 걸 목표로 하고 있다. 만약 넘기게 되면 그다음 공약을 걸고 싶다"고 답했다. 곽시양은 "개인적인 희망으론 그래도 200만 명은 들었으면 좋겠다. 요즘 한국 영화가 많이 힘들다는 건 알고 있지만, 그래도 좋은 결과가 있지 않았나. 저희 영화도 넘었으면 좋겠다. 만약 넘는다면, 저와 윤서 씨가 노래든 춤이든 감사 영상을 준비해서 올리겠다"고 간절함을 내비쳤다. 조윤서도 "200만 명이 넘으면 너무 감사할 것 같다. 사실 100만 명만 돌파하더라도 춤을 출 것 같다"며 "선배와 협의하에 춤이든 노래든 흥을 표출할 수 있는 콘텐츠를 올려보도록 하겠다"고 말했다.