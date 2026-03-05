[공식] MBN 측 "'위대한 쇼: 태권' 제작사, 출연료 지급내역 공개 거부…해결 방안 마련할 것" (전문)

|
[스포츠조선 안소윤 기자] MBN이 '위대한 쇼: 태권' 출연료 및 우승 상금 미지급 의혹에 대해 입장을 전했다.
MBN은 "이번 사태로 인해 피해를 입은 출연진과 관계자분들의 상황을 엄중하게 인식하고 있다"며 "이번 사안의 조속한 해결을 위해 제작사에 책임 있는 추가적인 조치를 요구하는 한편, 피해 출연진 및 관계자분들을 위한 해결 방안 마련에 적극 협력하겠다"고 강조했다.
앞서 이날 MHN은 MBN에서 방영한 '위대한 쇼: 태권' 출연진 전원의 출연료와 우승 상금이 지급되지 않았다고 보도했다. 보도에 따르면 계약서에는 총 8회 방송을 기준으로 회차별 출연료를 방영일 기준 익월 15일 이내 지급하도록 규정돼 있다. 그러나 프로그램이 지난해 8월 종영했음에도, 1회차 지급 이후 나머지 회차 출연료는 지급되지 않았다.
MBN은 지난 2025년 '위대한 쇼, 태권'을 방송했습니다.
본사는 제작사인 '스튜디오앤크리에이티브'와 제작위탁 계약을 체결했고,
제작비 전액인 18.8억원을 제작 시기에 맞춰 지급했습니다.
또한, 본사가 지급한 제작비가 PD 및 작가, 협력업체들에게 정상적으로 지급됐는지도 최대한 확인하려고 노력했습니다.
하지만 11월께 출연자 및 제작진에 대한 비용이 지급되지 않았고, 추가 제작비가 발생했다는 사실을 접하고 제작사에 출연료 지급 및 추가 제작비용에 대한 자료 제출을 지속적으로 요청했습니다.
이와 관련해 제작사는 18.8억 이외의 추가 제작비에 대해서는 제출 의무가 없다며 정확한 지급내역을 공개하지 않고, 다른 자료 제출도 거부하고 있습니다.
MBN은 이번 사태로 인해 피해를 입은 출연진과 관계자분들의 상황을 엄중하게 인식하고 있습니다.
MBN은 이번 사안의 조속한 해결을 위해 제작사에 책임 있는 추가적인 조치를 요구하는 한편, 피해 출연진 및 관계자분들을 위한 해결 방안 마련에 적극 협력하겠습니다.
아울러 유사 사례가 재발하지 않도록 제작비 지급 상황 점검 등에 대한 엄격한 관리를 위해 노력함은 물론 제도적인 보완도 함께 진행할 계획입니다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com