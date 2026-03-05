이지혜 남편 문재완, 위고비 첫날부터 효과 봤나 "주사 맞은 덕분에 천천히 먹어"
[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 남편 문재완이 위고비를 시작했다고 밝혔다.
5일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 갱년기? 밤에 애들 재우다 오열한 이유는? (자식농사 성공, 남편은 멀쩡)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 대부도로 가족 여행을 떠나는 이지혜 가족의 모습이 담겼다.
이날 이지혜는 남편 문재완, 두 딸과 함께 대부도로 가족 여행을 떠난다며 "남편이 처음으로 여행 가자고 제안했다. 1박 2일 다녀올 예정"이라고 말했다.
이어 "놀라운 소식 알려드리겠다. 남편이 다이어트를 시작했다. 위고비를 하는데 결국 스스로 못 빼서 주사의 도움을 받는다"며 "다이어트 첫날인데 (추후에) 위고비 효과 알려드리도록 하겠다"고 전했다.
숙소에 도착하기 전 근처 맛집을 방문한 이지혜 가족은 연포탕 먹방을 펼쳤다. 특히 문재완은 위고비를 맞고 있음에도 후식 칼국수까지 폭풍 흡입하며 "갑자기 화가 사라진다"고 말해 웃음을 자아냈다.
숙소에 도착한 후에도 먹방은 이어졌다. 수영을 즐긴 후 리조트 내 식당을 찾은 문재완은 피자, 짜파구리 등을 보며 군침을 삼켰다.
이를 본 이지혜는 "지금 위고비고 뭐고 없다. 자기 입맛 없다더니"라며 웃음을 터뜨렸다. 이에 문재완은 "위고비 안 맞았으면 벌써 먹었다. 위고비 맞았기 때문에 지금 천천히 생각하면서 음미하면서 먹으려고 한다"고 너스레를 떨었다.
