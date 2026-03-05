딘딘, 차승원 '갑질'에 폭발 촬영장 무단 이탈…"형 상대로 민사소송 준비"

기사입력 2026-03-05


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 차승원의 독보적인 '막무가내'식 게임 진행이 결국 동생 딘딘의 촬영장 이탈이라는 초유의 사태를 불러왔다.

5일 방송된 tvN 리얼 갱스타 시트콤 '차가네'에서는 야식 내기 윷놀이를 벌이는 멤버들의 모습이 그려졌다. 그러나 평화로워야 할 게임 시간은 차승원의 '광기 어린 승부욕'이 발동하며 순식간에 난장판으로 변했다.

차승원은 게임 시작 전부터 "본 게임에 들어가면 눈에 또 불이 나지"라며 심상치 않은 기운을 풍겼다.

실제로 게임이 시작되자 차승원은 기존 규칙을 무시한 채 자신에게만 유리한 억지 룰을 적용하며 막무가내 진행을 이어갔다.

이에 딘딘은 "이거 아니야 진짜!"라고 비명을 지르며 절규했으나, 차승원은 눈 하나 깜짝하지 않았다.


옆에서 지켜보던 추성훈 역시 황당함을 감추지 못했다. 차승원의 도를 넘은 억지 진행에 추성훈은 "야, 이거 게임 아니잖아. 그냥 깡패 게임이잖아"라며 직격타를 날렸다.

딘딘 또한 "방송 나가면 논란 생긴다"며 필사적으로 경고했지만, 차승원은 "무슨 논란이 생겨"라며 아랑곳하지 않고 게임을 밀어붙여 현장을 초토화했다.

결국 억울하게 꼴찌를 기록한 딘딘은 서운함이 극에 달했다. 그는 "형, 근데 이거는 진짜 민사소송 하려고요. 이건 좀 잘못된 것 같아요"라며 법적 대응(?)까지 예고해 폭소를 자아냈다.


급기야 딘딘은 옷을 챙겨 입고 "나 이대로 서울 갑니다"라며 숙소를 박차고 나가는 가출행을 감행했다.

촬영장을 이탈한 딘딘은 밤늦게 편의점 인근을 배회하며 제작진을 향해 울분을 쏟아내는 모습이 포착되어 '웃픈' 상황을 연출했다.

