"제가 과보호 경향이 있었다"…'연정훈♥' 한가인 결국 인정→아들딸 인생 첫 지하철 단독 미션 성공에 "이젠 괜찮겠구나 싶다"(자유부인)

기사입력 2026-03-05 21:45


[스포츠조선 고재완 기자] 한가인이 아들딸들을 위해 큰 결심을 했다.

배우 한가인이 5일 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에 '한가인 아들딸이 인생 첫 지하철 타고 심부름 간다면? (사회실험)'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 한가인은 자신의 아들 딸에게 인생 첫 지하철 심부름 미션을 맡겼다. 둘째의 취학통지서가 나오고 예비소집을 앞둔 시점, "엄마 없이도 씩씩하게 지내는 연습이 필요하다"는 이유에서였다. 영상은 말 그대로 '사회실험'에 가까운 육아 콘텐츠였다.

출발 전부터 긴장감이 묻어났다. 한가인은 아이들에게 지하철 노선도와 이동 경로를 직접 설명했다. 약수에서 환승해 금호역으로 가는 길을 여러 번 짚어줬다. 시장에서 물건을 살 때의 인사법과 계산 방법까지 일일이 알려줬다.

"안녕하세요, 구경 좀 할게요라고 하고 계산하고 봉투에 넣어 달라고 해. 그리고 감사합니다, 안녕히 계세요라고 인사하고 나오면 돼."


지하철 예절 교육도 이어졌다. 공공장소에서는 큰 소리를 내면 안 된다는 점을 강조했다. 낯선 사람이 말을 걸면 "아니에요"라고 단호하게 말하라는 상황 연습도 시켰다. 지갑과 돈, 휴대전화까지 확인한 뒤 아이들을 보내며 "모르는 거 있으면 엄마에게 전화해"라고 당부했다.

막상 미션이 시작되자 아이들은 생각보다 침착하게 움직였다. 지하철역 계단을 내려가고, 교통카드를 찍고, 열차를 기다리며 서로 역할을 나눴다. 누나는 동생의 손을 잡고 이동했다. 주변 승객이 "둘이 어디 가?"라고 묻자 "금남시장에 엄마 심부름 가요"라고 또박또박 답하기도 했다.

물론 작은 위기도 있었다. 환승 구간에서 한 아이가 환승할 때마다 교통카드를 새로 사야 한다고 착각하면서 잠시 혼란이 생겼다. 결국 엄마에게 전화를 걸어 상황을 설명했고 한가인은 "환승할 때 카드 안 사도 된다. 다음 열차 타면 된다"고 짧게 알려줬다.


금남시장에 도착한 뒤에는 본격적인 심부름이 이어졌다. 먼저 문구점에 들러 물건을 골랐다. 이어 꽈배기 가게에서 "찹쌀 꽈배기 세 개 주세요"라고 직접 주문했다. 설탕을 묻힐지 묻는 질문에는 "엄마가 설탕 싫어해서 안 묻혀 주세요"라고 답했다.


딸기를 사러 갔을 때는 예상치 못한 상황도 있었다. 과일가게 사장님이 자리를 비워 구매가 어려웠다. 아이들은 다시 엄마에게 전화를 걸었다. 한가인은 "그럼 붕어빵을 사 오라"고 대체 미션을 줬다. 결국 아이들은 붕어빵을 사서 다시 지하철을 타고 집으로 돌아왔다.

귀가 후에는 심부름 결과 확인이 이어졌다. 꽈배기는 설탕 없이 잘 사 왔고, 붕어빵은 이동 중 눌려 모양이 조금 망가져 있었다. 한가인은 웃으며 "그래도 안전하게 왔다"고 말했다. 아이들은 "너무 재밌었다"고 소감을 밝혔다.

영상 말미에서 한가인은 "촬영 전에는 아이들이 길에서 위험할까 봐 걱정을 많이 했다. 하지만 결과를 보며 생각이 조금 달라졌다. 이제 둘이 내보내도 괜찮겠구나 싶었다"며 "과보호 성향을 조금 내려놓고 더 많은 경험을 하게 해줘야겠다"고 솔직한 마음을 털어놨다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.