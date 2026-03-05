'임신' 남보라, '암 세포 수술' 견뎠는데 또 위기..."N번째 코피 익숙"

기사입력 2026-03-05 21:58


'임신' 남보라, '암 세포 수술' 견뎠는데 또 위기..."N번째 코피 …

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 남보라가 임신 중 겪고 있는 건강 이상을 털어놓으며 근황을 전했다.

남보라는 5일 자신의 SNS에 "N번째 코피 이제 익숙"이라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 남보라는 파자마 차림으로 셀카를 찍고 있다. 화장기 없는 민낯에 머리를 무심하게 묶은 번 헤어스타일로 편안한 모습이다.

특히 한쪽 콧구멍에 구겨 넣은 휴지가 눈길을 끈다. 반복되는 코피를 막기 위해 넣은 것으로 보인다.

그는 이어 "심해진 피부 트러블… 각질 파티"라며 "결국 피부과 처방행"이라고 덧붙였다. 임신 이후 피부 상태가 크게 악화된 상황을 솔직하게 전한 것이다.

남보라는 현재 임신 중으로, 최근 임신 준비 과정에서 자궁경부암을 유발할 수 있는 이상 세포가 발견돼 수술을 받았다고 밝힌 바 있다. 건강 문제를 겪은 뒤에도 밝게 일상을 공유하고 있는 모습이 팬들의 걱정을 자아내고 있다.

한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며 같은 해 12월 임신 소식을 알렸다. 현재 아들을 임신 중이며 오는 6월 출산을 앞두고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

최정윤, 재혼 후 새남편·딸과 첫 해외여행..딸 지우 "아빠"라 부르며 '훈훈'

3.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

4.

'언팔'한 산다라박과 '재폭로'한 박봄… 24시간 만에 무너진 '2NE1 우정'

5.

문정원 SNS 재개는 '신호탄'이었나…이휘재, 기다렸다는 듯 '불후'로 기습 복귀

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

최정윤, 재혼 후 새남편·딸과 첫 해외여행..딸 지우 "아빠"라 부르며 '훈훈'

3.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

4.

'언팔'한 산다라박과 '재폭로'한 박봄… 24시간 만에 무너진 '2NE1 우정'

5.

문정원 SNS 재개는 '신호탄'이었나…이휘재, 기다렸다는 듯 '불후'로 기습 복귀

스포츠 많이본뉴스
1.

한국아, 호주전 승리 '해줘' → 대만 언론, 두뇌 풀가동! 빛의 속도로 '경우의 수' 입장

2.

'깜짝 발표' 류지현 감독, 대만 참사 지켜봤다…"소형준-정우주 50구 안 넘긴다"[도쿄 일문일답]

3.

충격! '호주전 사구 교체' 대만 주장, 왼손 검지 골절상…WBC 더 못 뛸 듯

4.

'1번 김도영-SS 김주원' 한국, 체코전 라인업 발표…"김도영이냐 이정후냐 가장 고민했다"[도쿄 현장]

5.

'레전드' 양효진 은퇴, 떠나보내는 현대건설의 마음 "멋지게 보내줘야죠" [수원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.