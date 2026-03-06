이채연, 부모님이 사준 '명품만 수천만원'인데.."과시하는 것 같아 못 들고 다녀"

기사입력 2026-03-06 12:43


[스포츠조선 이게은기자] 가수 이채연이 명품 아이템 착용이 부담스럽다고 털어놨다.

5일 '캐릭캐릭 채연이' 채널에는 '깔맞춤에 미쳐버린 명품 수납러 이채연 집 최초 소개'라는 영상이 공개됐다.

이채연은 집을 최초 공개하며 "사실 제 집이 아니다. 전세라서 집주인이 따로 있다"라고 말했다. 벽지는 잘 붙이지 못해 울퉁불퉁해진 모습이었다. 이채연은 "제 집이 아니라서 시트지를 사서 붙였는데 친구들이 놀리더라"라고 말해 웃음을 안겼다.


방에는 명품 시계, 팔찌가 있어 눈길을 끌었다. 이채연은 "제가 과시하는 걸 별로 안 좋아하는데, 의미있는 명품이 있다. 부모님이 생일 선물로 의미 있는 걸 해주고 싶다고 했다. 평생 기억될 첫 명품을 선물하고 싶다면서 시계를 선물해 주셨고, 엄마와 커플 팔찌도 맞췄다"라고 설명했다. 이어 "팔찌는 한 번 차면 나사로 풀어야 해서, 밖에서는 못 뺀다. 스케줄 할 때 차고 나가면 과시하는 것 같은 느낌이 든다. 엄마에게 미안하지만..."이라며 다음에 이어질 내용에 대해서는 말을 아꼈다.

제작진이 가격을 묻자 "시계는 800만원에서 1000만원 사이였는데 지금은 가격이 올라 1200만원인 것 같다. 팔찌는 더 비싸다. 1000만원을 조금 넘게 주고 샀다"라고 말했다.

수많은 명품백도 눈길을 끌었다. 이채연은 "요즘 명품을 못 메겠다. 로고가 안 보이게 메고 다닌다"라고 말했고 제작진은 "과시하는 것 같아서 민망하구나"라고 말했다. 이채연은 고개를 끄덕이며 "사실 명품백을 직접 사러 가본 적이 없고, 동생이나 엄마가 메던 걸 본가에서 가지고 오는 편"이라고 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

