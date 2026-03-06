이국주, 신내림설 입 열었다 "타로 공부 배운 것...오해 말길"

[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 이국주가 신내림설에 대해 해명했다.

이국주는 지난 5일 자신의 SNS에 "난 신내림 아니고 타로 공부 배운 거다"라며 글을 게재했다.

이국주는 최근 디즈니+의 오리지널 예능 '운명전쟁49'에 출연해 화제를 모았다. '운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 신들린 서바이벌을 펼치는 작품으로 서바이벌 예능이다.

타로마스터 5년 차로 무당들도 찾아가 연애 타로를 볼 만큼 재능이 있다는 이국주는 해당 방송 1라운드 미션에서 연인이었던 남녀의 재회 의사를 정확히 맞히며 생존해 놀라움을 안긴 바 있다.

이국주는 "'운명전쟁49' 좋은 경험이었다. 무료해진 방송인 생활에 초심을 느끼게 해준, 방송인 이국주로서 타로마스터 이국주로서 사람 이국주로서 모든 에너지를 다 쓰고 온 촬영"이라면서 "출연진 모두 제작진 모두 고생하셨다"라며 '운명전쟁49' 출연 소감을 전했다.

그러면서 이국주는 '운명전쟁49'와 현재 출연 중인 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'를 언급하며 "프로그램 두 개가 다 무속인분들과 하는 거다. 그래서 그런지 오해들 많이 하신다"라면서 "난 신내림 아니고 타로 공부 배운 거다"라면서 해명했다.

한편, 이국주는 지난해 4월 방송 활동이 줄어든 이후 일본 도쿄로 건너가 자취 중인 근황을 전하며 유튜브를 통해 일상을 공유하고 있다.

