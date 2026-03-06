이서진 데뷔 27년 만에 연극 무대…고아성과 ‘바냐 삼촌’ 호흡

|
|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이서진과 고아성이 연극 '바냐 삼촌'으로 첫 무대에 오르기 위한 본격적인 연습에 돌입했다.
주인공 바냐 역을 맡은 이서진은 "연극 무대에 도전하기까지 고민이 많았지만 의미 있는 새로운 도전이 될 것 같아 출연을 결정했다"며 "열심히 연습해 나만의 바냐를 보여드리고 싶다. 지금은 연습에 집중하고 있다"고 소감을 전했다.
소냐 역을 맡은 고아성 역시 작품에 대한 애정을 드러냈다. 그는 "체호프의 글에 매료돼 대본이라는 생각을 잊은 채 읽게 됐다"며 "연극 경험은 없지만 이런 좋은 대사를 매일 말할 수 있다는 것만으로도 의미 있는 도전이라 생각했다"고 말했다. 이어 "그동안 카메라 너머로 상상했던 관객들 앞에서 직접 연기를 보여드릴 수 있다는 점이 설렌다"며 "평범해 보이지만 가족을 책임지는 단단한 인물을 입체적으로 표현하고 싶다"고 밝혔다.
특히 이서진은 삶에 대한 회의와 불만을 토해내면서도 가족에 대한 애정을 지닌 바냐의 복합적인 감정을 표현하며 존재감을 드러냈다. 또한 고아성과 함께 삼촌과 조카 관계의 미묘한 감정선을 예고하며 두 사람이 만들어갈 호흡에도 기대가 모이고 있다.
각색과 연출을 맡은 손상규 연출은 "'바냐 삼촌'은 원작 그대로도 다이아몬드 같은 작품"이라며 "잃어버린 시간과 이루지 못한 꿈 속에서 살아가는 사람들의 이야기를 담고 있지만 관객들에게 잘못된 삶이 아니라는 위로를 전하는 작품"이라고 설명했다. 이어 "관객들이 자신의 삶을 더 큰 시선으로 바라보고 서로의 존재 속에서 위로와 용기를 얻을 수 있는 무대를 만들고 싶다"고 덧붙였다.
이현정 LG아트센터장은 "그동안 제작 극장으로 쌓아온 경험을 바탕으로 심혈을 기울여 준비하고 있다"며 "여덟 명의 배우와 창작진이 원작의 깊은 울림을 우리만의 '바냐 삼촌'으로 완성할 것"이라고 기대를 전했다.
LG아트센터가 '벚꽃동산', '헤다 가블러'에 이어 선보이는 제작 연극 시리즈의 세 번째 작품 '바냐 삼촌'은 오는 5월 7일부터 31일까지 LG아트센터 서울 LG SIGNATURE 홀에서 전 배역 원 캐스트로 공연된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com