베복 이희진, 168cm 30kg대라더니.."먹는 것 좋아해, 다이어트 안해봤다"

기사입력 2026-03-06 15:14


[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 베이비복스 출신 이희진, 심은진이 아이돌 시절을 떠올렸다.

5일 유튜브 채널 '찐자매 크로스'에는 "아이돌 최악의 방송 사고?!"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속에서 이희진과 심은진은 밸런스 게임을 진행하며 과거 활동 시절 겪었던 다양한 에피소드를 털어놨다.

먼저 두 사람은 "컴백 보름 전, 더 괴로운 다이어트는? 1번 식단 빡세게(닭가슴살·샐러드), 2번 운동 빡세게(하루 만 보 의무)"라는 질문에 고민도 없이 1번을 선택했다.

두 사람은 "우리는 먹는 걸 너무 사랑한다. 차라리 운동을 하겠다"고 입을 모았다. 이에 제작진이 "운동하는 걸 좋아하시냐"고 묻자, 두 사람은 "아니다. 그런데 먹지 말라고 하면 화가 난다"고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

심은진은 "운동을 하면 사람이 건강해지기라도 한다. 하지만 먹는 걸 금지하면 스트레스를 받는다"고 자신의 생각을 전했다.


이에 제작진인 "베이비복스 시절 때 다이어트 하지 않았냐"라고 하자, 두 사람은 "다이어트를 한 적이 없다. 다이어트를 하지 않아도 계속 살이 빠졌다"고 답해 눈길을 끌었다.

심은진은 "그때는 잠도 못 자고 밥도 제대로 못 먹고 계속 돌아다녔다. 그러니 살이 찔 틈이 없었다. 많이 먹어도 빠졌다"며 당시의 바쁜 일정을 떠올렸다.


이어 "가끔 이지 언니가 다이어트를 하긴 했다. 먹는 걸 굉장히 좋아하는데, 다이어트할 때는 떡볶이를 안 먹는 정도였다"며 "은혜도 빵을 조금 덜 먹는 스타일이었다"고 회상했다. 이에 이희진 역시 "그때는 '다이어트'라는 개념 자체를 잘 몰랐다"고 공감했다.

앞서 이희진은 한 방송에 출연, "(몸무게) 앞자리가 바뀌었다. 예전에 30kg대에서 40kg대가 됐다"고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

