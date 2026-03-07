김남길X주지훈X윤경호 '투머치 토커' 뭉친다..유재석 오열 "이거 100분 넘겠다"(핑계고)

기사입력 2026-03-07 21:41


김남길X주지훈X윤경호 '투머치 토커' 뭉친다..유재석 오열 "이거 100…

[스포츠조선 김소희 기자] 연예계 대표 '투머치토커' 배우 김남길, 주지훈, 윤경호가 '핑계고'에 출격한다.

7일 '뜬뜬' 측은 "[특집 예고캠] 100분 토크"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 연예계 소문난 헤비 토커 세 배우가 게스트로 등장해 눈길을 끌었다.

유재석은 "드디어 100회 특집으로, 연예계 소문난 헤비 토커들을 모셨다. 이거 100분 넘칠 수도 있겠다"며 기대감을 드러냈다.

영상에서 김남길은 "나도 지훈이 앞에서는 말도 못 한다"며 겸손함(?)을 내비쳤다. 윤경호는 "지훈이는 말이 많은 편은 아닌 것 같다"고 반응했고, 주지훈도 "맞다"고 공감했다. 하지만 김남길은 "얘 말 진짜 많다. 무슨 소리하냐"고 황당해 했고, 주지훈은 "저는 (형처럼) 말을 끊지는 않는다"라며 팩폭해 웃음을 자아냈다.


김남길X주지훈X윤경호 '투머치 토커' 뭉친다..유재석 오열 "이거 100…
이어 김남길은 "나는 리스너다"라며 자신을 주장했지만, 주지훈은 "답답하다", 윤경호는 "말도 안 되는 소리를 하고 있다"고 반응하며 폭소를 더했다.

특히 김남길은 팬미팅이 4~5시간 이어지는 일화를 언급하며 웃음을 안겼다. 그는 "팬분 어머니가 '저희 딸 오늘 집에 보내주시는 거냐'라고 한다. 팬들 납치설까지 돌았다"고 말했고, 주지훈은 "팬들 화장실 가면 체크한다"고 증언했다. 김남길은 "혹시 내가 한 이야기를 놓치실까 봐"라고 덧붙이며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

특히 다소 말이 없다는 주지훈은 두 사람 토크 기세에 눌리는 모습을 보여 웃음을 더했다. . 유재석이 "지훈 씨는 뭘 좋아하냐"고 묻자, 주지훈이 대답하기 전 윤경호는 "중식 좋아하지 않냐"고 말했고, 김남길도 "너 바뀌었냐?"라며 장난을 건넸다. 이에 주지훈은 "나는 입도 안 뗐다"라고 반응하며 폭소를 유발했다.

세 사람의 유쾌한 이야기와 티키타카에 유재석이 눈물까지 흘리는 모습이 포착되며, 팬들의 기대감을 한층 높였다. 100회 특집 '핑계고'는 오는 14일 토요일 오전 9시 공개된다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

파비앙, 1년 만 근황 전했다 "힘든 시기 보내, 한국 공부하며 '관광통역안내사' 자격증 취득"

2.

황재균, 지연과 이혼 2년만...연애 이야기 나오자 '당황'

3.

'♥김우빈과 결혼' 신민아, 요즘 푹 빠졌다 "'두쫀쿠' 맛있는데 살 엄청 찐다"

4.

정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

5.

'73kg' 랄랄, 둘째 임신설 부른 '남산만한 배' 공개 "출산한지 2년, 살 안빠진다"(조롱잔치)

연예 많이본뉴스
1.

파비앙, 1년 만 근황 전했다 "힘든 시기 보내, 한국 공부하며 '관광통역안내사' 자격증 취득"

2.

황재균, 지연과 이혼 2년만...연애 이야기 나오자 '당황'

3.

'♥김우빈과 결혼' 신민아, 요즘 푹 빠졌다 "'두쫀쿠' 맛있는데 살 엄청 찐다"

4.

정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

5.

'73kg' 랄랄, 둘째 임신설 부른 '남산만한 배' 공개 "출산한지 2년, 살 안빠진다"(조롱잔치)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'이게 합법적 빠던이다!' 김혜성, 한일전 동점 투런 홈런 대폭발![도쿄 현장]

2.

'왜 고영표인가' 日 10연패 공포 끊나, 류지현 감독…"한일전 굉장히 중요하다, 하지만…"[도쿄 일문일답]

3.

'韓 핵타선 경계' 일본 감독…"가장 무서운 것은 주자 있을 때 한 방"[도쿄 현장]

4.

"K리그2는 수-대-수 3강" 대구, 세드가 파워로 전남 4-2 제압, 수원FC는 용인 3-1 꺾어[K리그2 종합]

5.

만루홈런 → 2G 연속 홈런! 오타니에게 고영표 커브 승부 안통했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.