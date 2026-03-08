박성훈, ♥한지민과 그린라이트 켜질까…캠핑장에서 포착된 썸 기류('미혼남녀의 효율적 만남')

기사입력 2026-03-08 14:47


박성훈, ♥한지민과 그린라이트 켜질까…캠핑장에서 포착된 썸 기류('미혼남…
사진 제공=JTBC

[스포츠조선 안소윤 기자] '미혼남녀의 효율적 만남' 박성훈에게 한지민과 그린라이트를 켤 절호의 찬스가 온다.

8일 방송될 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'(극본 이이진, 연출 이재훈) 4회에서는 이의영(한지민)을 만나기 위해 전전긍긍하던 송태섭(박성훈)에게 거리를 확 좁힐 계기가 주어져 이목이 쏠린다.

그동안 송태섭은 이의영과 계속 어긋나는 타이밍으로 안타까움을 남겼다. 바쁜 일정을 마친 뒤 애프터 신청을 하겠다는 안일한 판단으로 이의영의 또 다른 소개팅을 막지 못한 것은 물론, 우연한 만남을 기대하며 호텔까지 찾아갔지만 끝내 이의영을 만나지 못하고 발걸음을 돌렸기 때문.

이에 두 사람의 재회가 언제쯤 이뤄질지 관심이 집중되던 순간, 마침내 송태섭 앞에 이의영이 나타나 반가움을 안겼다. 잠시 휴식을 위해 캠핑장에서 시간을 보내고 있던 목공 스튜디오 HOME 대표 송태섭을 회사의 급한 이슈를 해결하기 위해 호텔 구매팀 선임 이의영이 찾아온 것.

보고 싶은 마음에 이의영의 환영까지 보았던 송태섭에게 이번 만남은 놓칠 수 없는 기회일 터. 공개된 사진에는 자연스럽게 송태섭의 힐링 타임에 녹아든 이의영의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다.

먼저 이의영은 송태섭의 동업자인 이은호(조복래)의 딸 이수아(김로아)와 다정히 눈을 맞추고 담소를 나누고 있다. 송태섭은 이수아와 잘 지내는 이의영이 사랑스러운 듯 시선을 떼지 못해 마음에 이는 파동을 짐작게 한다.

이의영과 송태섭 사이 달달한 기류가 번지는 순간도 시선을 사로잡는다. 송태섭은 조심스럽게 자신의 남방으로 이의영의 젖은 머리카락을 닦아주고 송태섭의 손길을 받는 이의영의 얼굴에는 설렘이 주는 긴장감이 묻어나고 있다.

무엇보다 눈에 띄게 가까워진 거리감이 두 사람의 하루를 더욱 기다려지게 만든다. 과연 이의영이 송태섭에게 자신의 마음을 내어줄지, 송태섭은 그녀의 마음에 살며시 스며들 수 있을지 다음 이야기에 기대감이 높아진다.


한편 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 4회는 8일 오후 10시 30분 방송된다. 방송 이후 OTT 티빙에서 독점 시청 가능하다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'52세' 정혜영, ♥션 보다 더 운동하는 이유 "근육 할머니가 될려면"

2.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

3.

"1인 기획사, 안하면 바보?"…★들에 급속히 퍼진 트렌드, 제도적 허점 있나(스트레이트)[고재완의 K-ShowBIZ]

4.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

5.

[공식] '학폭 부인' 박혜수, 11년 동행한 소속사 품 떠났다…"최근 전속계약 종료"

연예 많이본뉴스
1.

'52세' 정혜영, ♥션 보다 더 운동하는 이유 "근육 할머니가 될려면"

2.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

3.

"1인 기획사, 안하면 바보?"…★들에 급속히 퍼진 트렌드, 제도적 허점 있나(스트레이트)[고재완의 K-ShowBIZ]

4.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

5.

[공식] '학폭 부인' 박혜수, 11년 동행한 소속사 품 떠났다…"최근 전속계약 종료"

스포츠 많이본뉴스
1.

'양재훈이 누구야' 두산 스캠 MVP, 드래프트 7R 2년차 선수 왜?

2.

'통한의 피홈런' 류현진 땀 뻘뻘 3이닝 1실점…'2G 17득점' 방망이 침묵, 4회 곽빈 투입[도쿄 현장]

3.

한화 보고있나, 부활의 서막이다...안치홍, 키움에서 스캠 MVP 등극

4.

"류현진 투구 패턴 잘 안다" 157km 에이스 아껴논 대만, 희망회로 가동 시작

5.

[라인업] 손흥민 '살인 태클' 잘 이겨냈다, 2026시즌 첫 필드골 도전...'데뷔골+MLS 올해의 골 ' 선물한 댈러스전 선발 출격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.