박신혜vs이덕화, 법정 대격돌 예고…긴장감 가득한 분위기('언더커버 미쓰홍')

기사입력 2026-03-08 15:24


박신혜vs이덕화, 법정 대격돌 예고…긴장감 가득한 분위기('언더커버 미쓰…
사진 제공=tvN

[스포츠조선 안소윤 기자] '언더커버 미쓰홍' 박신혜와 이덕화의 법정 대격돌을 앞두고 최종 결전이 펼쳐진다.

8일 방송되는 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(극본 문현경, 연출 박선호 나지현) 최종회에서는 한민증권 악의 세력과 맞서는 홍금보(박신혜)의 언더커버 대장정이 끝을 향해 달려가는 가운데, 최종 빌런 강필범(이덕화) 회장과의 법정 맞대결이 벌어진다.

지난 15회 방송에서는 홍금보와 신정우(고경표)가 한민증권 주주들을 동원해 임시 주주총회에서 강 회장 해임안을 상정했다. 비록 안건은 부결되었지만 타격을 입은 강 회장은 딸 강노라(최지수)를 정식 후계자로 내세우는 기자회견을 개최했고, 이에 참석한 강노라가 자신의 주식 지분을 여의도 해적단 측에 행사하겠다고 폭탄 발언을 던지며 전세가 가파르게 역전되는 듯했다.

오늘 대망의 최종회 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 재판에 참석한 여의도 해적단, 증권감독원 윤재범(김원해) 국장, 그리고 강 회장의 모습이 담겼다. 홍금보는 침착하고 차분한 표정으로 재판에 임하고, 신정우를 비롯해 알벗 오(조한결)와 이용기(장도하)는 다소 굳은 얼굴로 자리를 지키고 있어 법정 안은 긴장감 가득한 분위기다.

또 다른 스틸에는 누군가의 등장에 깜짝 놀라 뒤를 돌아보는 홍금보와 동료들의 모습이 포착됐다. 생각지도 못한 증인의 깜짝 등장으로 법정 안의 기류는 순식간에 뒤바뀌고, 강 회장의 여유만만한 표정은 이목을 사로잡는다. 과연 모두를 놀라게 한 증인의 정체가 누구일지, 비자금 장부로부터 시작된 홍금보와 강 회장의 긴 싸움이 어떤 결말을 맞이할지 궁금해진다.

한편 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍' 최종회는 8일 오후 9시 10분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

