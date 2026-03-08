"★자녀는 행운 타고 났나"…이현이 둘째子도 '수백대1 경쟁률 추첨' 사립초 입학 "형제가 같이 다닌다"(워킹맘이현이)

기사입력 2026-03-08 21:35


"★자녀는 행운 타고 났나"…이현이 둘째子도 '수백대1 경쟁률 추첨' 사…

[스포츠조선 고재완 기자] 모델 겸 방송인 이현이가 둘째 아들의 초등학교 입학을 앞두고 현실 육아 일상을 공개했다.

이현이는 7일 자신의 유튜브 채널에 '초등학교 입학식 전날 밤, 현이 멘탈이 털린 이유는'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 둘째 아들 영서의 초등학교 입학 준비 과정이 담겼다.

이현이는 먼저 예비소집에 참석하는 모습을 보여줬다. 그는 "오늘 영서 초등학교 예비소집이다. 사실 첫째 윤서 때는 코로나 시기여서 예비소집도 없었고 입학식도 줌으로 했다"며 "그래서 학교에 갈 일이 거의 없었는데 영서는 마치 처음인 것처럼 예비소집을 가게 됐다. 은근히 설레더라"고 했다.

학교에 도착한 이현이는 교실에 앉아 있는 아이들을 보며 부모의 마음을 드러냈다. 그는 "아이들이 또래 친구들과 교실에 앉아 있는 모습이 너무 귀엽더라. 학교 교실이 생각보다 크게 느껴졌다"고 말했다.

본격적인 '입학 준비'도 시작됐다. 이현이는 학교에서 받은 안내문을 보며 학용품을 챙겼다. 연필 5자루, 지우개, 가위, 사인펜, 줄넘기 등 준비물이 적힌 목록을 하나씩 확인했다.

특히 줄넘기에 대해서는 "윤서 때부터 여러 개 써 봤는데 그냥 '김○○ 줄넘기'가 제일 괜찮더라. 내구성이 좋다"고 추천했다.


"★자녀는 행운 타고 났나"…이현이 둘째子도 '수백대1 경쟁률 추첨' 사…

"★자녀는 행운 타고 났나"…이현이 둘째子도 '수백대1 경쟁률 추첨' 사…
하지만 입학 전날 밤이 되자 상황은 달라졌다. 이현이는 "영서 입학하기 하루 전인데 지금 준비물을 급하게 준비하고 있다"고 웃으며 "윤서 때는 한 달 전부터 준비물을 다 준비해 놨던 것 같은데 둘째는 이렇게 된다"고 말했다.

준비 과정에서 예상치 못한 실수도 있었다. 이현이는 "연필 다섯 자루를 깎아놨는데 알고 보니까 HB 연필이었다. B 연필을 써야 한다"고 말하며 당황한 모습을 보였다. 또 모든 학용품에 이름을 붙이는 작업도 이어졌다. 그는 "연필, 필통, 뚜껑까지 다 이름을 붙여야 한다"며 "하나하나 다 붙여야 한다"고 설명했다.


이현이는 아들의 성향에 대한 이야기도 꺼냈다. 그는 "영서가 얼마 전에 심리 상담을 받았는데 무질서한 공간에 가면 스트레스를 많이 받는다고 하더라"며 "그래서 규칙이 있는 학교 생활이 오히려 잘 맞을 것 같다고 하더라"며 적응을 응원했다.

방과후 수업에 대한 고민도 있었다. 그는 "방과후 수업은 인기 있는 수업은 오픈되자마자 광클해야 한다"며 "특히 축구가 그렇다. 영서는 입학 전부터 축구 수업을 꼭 신청해 달라고 한다"고 전했다.

이날 영상에는 입학식 현장도 담겼다. 학교 측은 "여러분은 오늘부터 학교의 소중한 가족"이라며 신입생들을 환영했다.

입학식을 마친 뒤 이현이는 집으로 돌아와 일상을 전했다. 그는 "오늘 입학식 잘 다녀왔다. 아이들이 9시에 잠들었다"며 "이제 둘 다 스쿨버스를 타려면 아침 6시 50분에 일어나야 한다"고 말했다.

이어 "두 형제가 같은 학교에 다니게 되니까 아침 시간이 조금 수월해질 것 같다"며 새 학기를 앞둔 기대감을 드러냈다. 이현이는 영상 말미 "아이들 입학시킨 어머님들, 새학기 시작한 어머님들 파이팅"이라며 부모들에게 응원의 메시지를 전했다.

이현이의 둘째 아들은 첫째아들과 마찬가지로 중앙대학교 사범대학 부속 초등학교에 입학한 것으로 알려졌다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

2.

양준혁 아내, 몰래 집들이 진행한 ♥남편에 분노 "우리 집들이 해?" ('사당귀')

3.

진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶 아냐"

4.

'짠돌이' 김종국, 또 폭로 터졌다...하하 "형수님 몽클레어 입고 있다" (런닝맨

5.

양준혁♥박현선, 임신 중 子 잃었다..."심장소리 잘 안들려"('사당귀')

연예 많이본뉴스
1.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

2.

양준혁 아내, 몰래 집들이 진행한 ♥남편에 분노 "우리 집들이 해?" ('사당귀')

3.

진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶 아냐"

4.

'짠돌이' 김종국, 또 폭로 터졌다...하하 "형수님 몽클레어 입고 있다" (런닝맨

5.

양준혁♥박현선, 임신 중 子 잃었다..."심장소리 잘 안들려"('사당귀')

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"'스마일 철녀' 김윤지 해냈다!" 바이애슬론 첫 금메달!!! 韓여성선수 동계패럴림픽 사상 첫'역사[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

2.

[속보]'천만다행' 한국, 조기 탈락 면했다!…3승 일본 조 1위 확정, 호주-대만과 조2위 경우의 수 남았다

3.

[현장인터뷰]"화가 많이 났다" 차두리 감독, '시즌 첫 승'에도 '불만족'…"이런 경기력 다신 나오면 안돼"

4.

'4연속 1R 탈락' 피하고 싶지만, 현실은 '우물안 개구리'가 너무 많다...2009년 이후 퇴보한 유일한 나라

5.

[현장분석] 뛰는 양우혁, 나는 알바노가 제압했다! 30P-5A 폭발. DB, 93대79 가스공사 제물로 3연패 탈출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.