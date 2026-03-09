이효리 "♥이상순과 스킨십 안 한지 오래"…결혼 14년차 솔직 고백 ('몽글상담소')

기사입력 2026-03-09 00:34


[스포츠조선 정안지 기자] 결혼 14년 차인 이효리, 이상순 부부가 스킨십에 대해 솔직하게 털어놨다.

8일 방송된 SBS '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'에서는 '상담소장' 이효리, 이상순이 각기 다른 매력을 지닌 세 명의 '몽글 씨' 오지현, 유지훈, 정지원과 첫 상견례를 갖는 모습이 그려졌다.

이날 이효리와 이상순은 몽글상담소를 찾은 가운데 두 소장님은 손님맞이 준비를 시작했다. '몽글상담소'는 발달장애 청춘(이하 '몽글 씨')들이 인생 첫 로맨스를 만들어가는 여정을 함께하는 연애 성장기로, 연예계 대표 잉꼬로 정평이 난 14년 차 부부 이효리, 이상순이 이 같은 특별한 연애 상담소의 상담소장으로 나섰다.


그때 벽면을 빼곡히 채운 엽서를 발견, 이에 이효리는 "신청자가 폭주했다는 엽서들인가 보다"라며 엽서를 읽었다.

두 사람은 "스킨십도 해보고 싶다. 좋아하는 사람한테요. 다정하게요"라고 적힌 글을 읽었고, 이에 이효리는 "스킨십 안 한 지 너무 오래됐는데 우리가 멘토링 할 수 있을까"라고 솔직하게 말해 웃음을 안겼다.

이어 이상순은 "나도 남자 친구랑 한강 라면 먹고 싶다", "나는 누군가를 좋아하는 안 되는 건가 고민이 생겼다"라면서 사연을 읽은 뒤, "여기서 소개팅해서 사랑도 했으면 좋겠다"라고 전했다.

한편 이효리와 이상순과 2013년 결혼한 뒤 제주도에서 생활해 왔다. 이후 2024년 서울 종로구 평창동으로 거처를 옮겼으며, 이효리는 지난해 9월 서울 서대문구 연희동에 요가원을 개원하고, 직접 요가 강사로 활동 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

