'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 나왔으면" ('알토란')

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 백일섭이 최불암의 건강 상태에 걱정을 드러냈다.
어느덧 혼자 지낸 지 10여 년이라는 백일섭은 이사 6개월 차 새집에서의 싱글 라이프 일상을 공개했다. 이 과정에서 백일섭은 데뷔 일화를 털어놓으며 故 이순재와의 추억도 떠올리며 그리움을 드러냈다.
백일섭은 "자꾸 위가 빈다. 순재 형님 그러셨지, 불암이 형도 요즘 연락이 없다. 전화도 안 받으신다"라며 세월 따라 자연스레 늘어난 염려에 대해 털어놨다. 이어 그는 "자꾸 꼬치꼬치 물어볼 수도 없고 참 걱정이다. 제일 걱정이 지금 바로 위에 선배인데 불암이 형이 툴툴 털고 빨리 나왔으면 좋겠다"라고 했다.
한편 1940년생인 최불암은 지난해 14년간 진행을 맡아온 '한국인의 밥상'에서 하차했다. 당시 프로그램을 연출한 임기순 PD는 "든든한 후배에게 물려주고 싶다는 뜻을 제작진에 밝혔다"며 최불암이 먼저 하차 의사를 전했다고 설명한 바 있다.
이러한 가운데 드라마 '전원일기'에서 '일용이' 역으로 사랑을 받았던 배우 박은수는 최근 MBN '특종세상'에 출연해 최불암의 건강 상태에 대해 이야기 한 바 있다.
당시 박은수는 임현식의 건강 상태를 걱정하며 "몇 분 안 계신 선배님들도 다 돌아가시려고 그러고, 지금 최불암 선배도 안 좋고 선배님도 건강이 안 좋으시다. 그런 걸 보면 어떻게 봐야 되나 싶다"라며 안타까운 마음을 드러냈다.
