'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 나왔으면" ('알토란')

기사입력 2026-03-09 05:50


'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 …

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 백일섭이 최불암의 건강 상태에 걱정을 드러냈다.

8일 방송된 MBN '알토란'에는 오늘의 알토란 집밥 손님으로 백일섭이 출연했다.

이날 백일섭은 "2025년에 좀 쉬어보자 했다. 낚시도 다니고 좋아하는 걸 해봤다"라면서 지난해 건강상의 이유로 취식을 취하며 좋아하는 낚시와 함께 몸과 마음을 재충전하는 시간을 가졌다고 밝혔다. 이어 그는 "그 과정에서 배운 것도 많았다"라면서 "2026년은 다시 시작해볼까"라며 출연 이유를 밝혔다.

어느덧 혼자 지낸 지 10여 년이라는 백일섭은 이사 6개월 차 새집에서의 싱글 라이프 일상을 공개했다. 이 과정에서 백일섭은 데뷔 일화를 털어놓으며 故 이순재와의 추억도 떠올리며 그리움을 드러냈다.

백일섭은 "자꾸 위가 빈다. 순재 형님 그러셨지, 불암이 형도 요즘 연락이 없다. 전화도 안 받으신다"라며 세월 따라 자연스레 늘어난 염려에 대해 털어놨다. 이어 그는 "자꾸 꼬치꼬치 물어볼 수도 없고 참 걱정이다. 제일 걱정이 지금 바로 위에 선배인데 불암이 형이 툴툴 털고 빨리 나왔으면 좋겠다"라고 했다.


'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 …
백일섭은 "근데 위가 자꾸 비면 내 차례가 온다는 이야기 아니냐. 10년은 더 해야 한다"라며 점점 줄어드는 빈자리가 크게 와 닿는 상황을 전하며 "그냥 그렇게 살고 싶다. 나대로"라고 말했다. 이어 그는 "내 할일만 하고 그냥 소박하게 살고 싶다"라고 밝혔다.

한편 1940년생인 최불암은 지난해 14년간 진행을 맡아온 '한국인의 밥상'에서 하차했다. 당시 프로그램을 연출한 임기순 PD는 "든든한 후배에게 물려주고 싶다는 뜻을 제작진에 밝혔다"며 최불암이 먼저 하차 의사를 전했다고 설명한 바 있다.

이러한 가운데 드라마 '전원일기'에서 '일용이' 역으로 사랑을 받았던 배우 박은수는 최근 MBN '특종세상'에 출연해 최불암의 건강 상태에 대해 이야기 한 바 있다.


당시 박은수는 임현식의 건강 상태를 걱정하며 "몇 분 안 계신 선배님들도 다 돌아가시려고 그러고, 지금 최불암 선배도 안 좋고 선배님도 건강이 안 좋으시다. 그런 걸 보면 어떻게 봐야 되나 싶다"라며 안타까운 마음을 드러냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

2.

진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶 아냐"

3.

양준혁 아내, 몰래 집들이 진행한 ♥남편에 분노 "우리 집들이 해?" ('사당귀')

4.

양준혁 아내 "♥남편 100억 보고 취집했다고...19살 차에 父 울며 반대" ('사당귀')[종합]

5.

'짠돌이' 김종국, 또 폭로 터졌다...하하 "형수님 몽클레어 입고 있다" (런닝맨

연예 많이본뉴스
1.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

2.

진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶 아냐"

3.

양준혁 아내, 몰래 집들이 진행한 ♥남편에 분노 "우리 집들이 해?" ('사당귀')

4.

양준혁 아내 "♥남편 100억 보고 취집했다고...19살 차에 父 울며 반대" ('사당귀')[종합]

5.

'짠돌이' 김종국, 또 폭로 터졌다...하하 "형수님 몽클레어 입고 있다" (런닝맨

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'천만다행' 한국, 조기 탈락 면했다!…3승 일본 조 1위 확정, 호주-대만과 조2위 경우의 수 남았다

2.

'21년 역사상 첫 굴욕' 하필 류현진 복귀전…"졌다, 우리가 져서 아쉬웠다"

3.

[속보]"'스마일 철녀' 김윤지 해냈다!" 바이애슬론 첫 금메달!!! 韓여성선수 동계패럴림픽 사상 첫'역사[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

4.

전쟁같았던 대만전, 307억 노시환만 못 봤다...세리머니 창작 이후, 자취를 감췄다

5.

"어제 결정 났어요" 호주전 깜짝 선발 낙점, 대만에 질 줄은 몰랐지…3실점은 곧 탈락이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.