"유흥업소 한 달 2천만 원 벌어..일하고 싶어" 서장훈 '이해 불가' 사연에 당황

기사입력 2026-03-09 07:28


[스포츠조선 조윤선 기자] 서장훈과 이수근을 당황시킨 황당한 사연자가 등장한다.

9일(월) 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 355회에서는 유흥업소에서 일을 시작하고 싶다는 사연자가 등장한다.

"유흥업소에서 일을 시작하고 싶은데, 인기가 없을 것 같아 고민"이라고 털어놓자 예상치 못한 이야기에 서장훈과 이수근은 당황해하고 이내 이수근은 "왜 그런 생각을 하게됐냐"며 이야기를 이어간다.

"밥도 제대로 못먹을 정도로 가난하게 살다보니 돈에 대한 욕심이 커졌다"라며 주변에 유흥업소에서 일하는 지인 중 한달에 2,300만원을 벌었다는 이야기를 듣게 되어 유흥업소에서 일하고 싶다는 생각을 하게 됐다고 말한다.


여기에 "키도 크지 않고, 잘생긴 외모도 아니고, 외소한 체격이지만 호불호 갈리는 취향"이라며 자신에 대해 이야기하고, SNS를 통해서 많은 연락을 받기도 했다고.

이야기를 이어가던 서장훈은 "너의 의지가 굉장히 확고한 것 같다"라며 "들어가, 가서 해, 잘 살아봐"라며 "무시하는게 아니라, 열심히 일하는 습관을 들여야 할 때인데 습관이 안 든것 같다"라며 현실적인 조언을 이어가고 이수근 역시 "오로지 돈을 벌고 싶다는 마음으로 고민했을 텐데, 잘 맞는 일은 분명히 있을 것"이라며 응원하기도 한다.

이외에도 하루아침에 마약 범죄에 연류되어 3년의 교도소 생활을 겪었다는 사연자의 이야기가 담긴 '무엇이든 물어보살' 355회는 오는 9일(월) 밤 8시 KBS Joy 채널에서 확인할 수 있다.

연예 많이본뉴스

1.
1.

'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 나왔으면" ('알토란')

2.

진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶 아냐"

3.

양준혁 아내 "♥남편 100억 보고 취집했다고...19살 차에 父 울며 반대" ('사당귀')[종합]

4.

'짠돌이' 김종국, 또 폭로 터졌다...하하 "형수님 몽클레어 입고 있다" (런닝맨

5.

양준혁♥박현선, 임신 중 子 잃었다..."심장소리 잘 안들려"('사당귀')

