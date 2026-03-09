[SC리뷰] 이수근, 2년 만에 친정 '개그콘서트' 방문…후배들과 의리 빛냈다

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 이수근이 2년 만에 '개그콘서트'에 출연했다.
변호사 박영진은 "이수근은 개콘을 버린 적 없다. 늘 개콘만을 생각했다"라고 반박했다. 그는 이수근에게 과거 인기 코너 '키컸으면' 재연을 부탁했다. 이수근은 추억의 리듬에 맞춰 "머리, 어깨, 무릎 발까지 157"이라고 외쳤다. 이어 "원래는 160이었는데 오십 넘으니 키가 3cm 줄었다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 뿐만 아니라 정범균과 '고음불가'도 시연하며 녹슬지 않은 개그 본능을 자랑했다.
판사 박준형은 "개그를 잘하는데 개콘을 안 한 죄, 죄질이 너무 나쁘다"라며 "다른 코너에도 출연하라"라고 판결해 관객의 호응을 끌어냈다.
이수근은 "이게 예의 없게 뭐 하는 거냐. 창피해서 이 비행기 어떻게 타느냐"라고 짜증을 내더니 "먼저 내리겠다"면서 비행기 문을 열고 뛰어내려 웃음을 자아냈다. 그는 코너 마지막에 온몸이 얼어붙은 채 다시 비행기에 탑승했고, 덜덜 떨리는 목소리로 "바지 좀 올려주세요"라고 말해 폭소를 터뜨렸다.
'심곡 파출소'에서는 '시.팔이' 한수찬이 관객들과 제목 맞히기 내기를 펼쳤다. 그런데 한 여성이 손을 들자 한수찬이 크게 당황했다. 바로 그의 어머니였던 것. 한수찬 어머니는 정답이었던 '요즘 날씨'를 맞혔고, "아들이 어제 방에서 연습하는 걸 들었다"라고 말해 객석을 웃음바다로 만들었다.
