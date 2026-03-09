배성우, '음주운전' 자숙 끝났다…오늘(9일) '끝장수사' 제작보고회 참석

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 배성우가 음주운전 논란 후 약 6년 만에 주연배우로 복귀한다.
배성우는 9일 오전 서울 용산 CGV용산아이파크몰에서 열리는 '끝장수사' 제작보고회에 참석한다. 약 6년 만에 주연배우로 홍보활동에 전념하는 만큼, 그의 입에 관심이 집중되고 있다.
이날 제작보고회에는 배성우 외에도 박철환 감독, 정가람, 이솜, 조한철, 윤경호 등이 참석한다.
오는 4월 2일 개봉하는 '끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사 재혁에게 찾아온 인생 마지막 기회, 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 신입 형사 중호와 서울로 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 영화다.
이 작품은 '출장수사'라는 제작에 들어갔으나, 개봉을 앞두고 '끝장수사'로 제목을 변경했다. 2020년 상반기 개봉 예정이었으나 코로나19와 주연배우 배성우의 음주운전 논란으로 개봉이 무기한 연기된 바 있다.
배성우는 2020년 음주운전으로 면허 취소 수준의 혈중알코올농도 상태에서 적발돼 당시 출연 중이던 SBS 드라마 '날아라 개천용'에서 하차한 바 있다. 이후 해당 배역은 배우 정우성이 이어받았다. 그는 2021년 1월 도로교통법 위반 혐의로 약식기소돼 벌금 700만원을 선고받았다.
이후 영화 '1947 보스톤'과 넷플릭스 시리즈'The 8 Show', 디즈니+ 드라마 '조명가게'로 연기 활동을 재개하기는 했지만, 조연으로 활동했으며 홍보활동에 매우 소극적이었다.
한편 '끝장수사' 티저 예고편은 "그 새끼는 악마예요"라는 대사와 함께 날카로운 사이렌 소리가 울려 퍼지며 긴장감을 고조시킨다. 치밀하고 완벽하게 계획된 참혹한 살인사건 현장과 우연히 혈흔이 남은 증거를 확보하고 사건의 실마리를 쥔 재혁과 중호가 교차되는 가운데, 뜻밖에도 이미 다른 인물이 범인으로 체포되었다는 소식이 전해진다. 두 사람은 교도소에서 억울함을 호소하는 범인을 마주하고 재수사에 박차를 가한다. 이어 진범을 향한 끈질긴 추적과 짜릿한 카체이싱이 박진감과 긴장감을 선사하며 끝장을 보는 범죄 수사극의 통쾌한 재미를 예고한다.
'하나의 사건, 두 명의 용의자'라는 흥미로운 설정을 바탕으로 한 '끝장수사'는 시리즈 '그리드' '지배종' 등 장르물에서 탁월한 기량을 발휘해온 박철환 감독의 첫 영화 연출작이다.