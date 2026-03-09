박경혜, 큰 사고 날 뻔…차 부서져 견인까지 "자취생에게 너무 큰 수리비"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박경혜가 차 고장으로 견인까지 했다.

8일 박경혜의 유튜브 채널에서는 '쥐 습격에 이어 이번엔 '부서진 차''라는 제목의 영상이 게재됐다.

박경혜는 "시사회에 가려고 나왔는데 차를 빼는데 차가 앞으로 안 나가더라. 타이어에 뭐가 걸렸나보다 해서 확인해봤는데 타이어에 펑크가 났다"며 헛웃음을 터뜨렸다.

박경혜는 "나왔는데 타이어에 펑크가 나있다? 처음 겪는 일이다. 일단 보험사에 연락해보려 한다"며 "다행히 시사회 가기 전에 밥 먹고 가려 해서 시간이 여유가 있다. 만약 그 안에 고칠 수 있으면 시사회를 갈 수 있을 거 같다. 아니면 못 갈 수도 있을 거 같다"고 밝혔다.


차 상태를 보려면 차를 밖으로 빼야 했다. 차를 밖으로 빼던 박경혜는 운전 중 부서지는 소리가 연달아 나 깜짝 놀랐다. 원인은 타이어 펑크가 아닌 타이어 안에 있는 스프링이 부서진 것이었다. 박경혜는 "차 안에 있는 스프링이 차가 노화돼서 깨지면서 그 모서리가 타이어를 찢었다. 이사 온지 얼마 안 돼서 동네에는 아는 정비소가 없어서 일단 원래 살던 곳에서 다니던 정비소에 연락해서 부품이 있는지 물었다. 만약에 부품이 있다 하면 차를 견인해서 차를 고쳐야 할 거 같다. 차 고치는데 하루 정도 걸린다 해서 저는 버스편을 알아봐서 일단 시사회를 가려고 한다"고 밝혔다.

결국 대중교통을 타고 시사회에 다녀온 박경혜는 "다행이다. 주행 중에 스프링이 끊어졌을 수도 있지 않냐. 진짜 큰 사고가 날수도 있겠다 싶어서 운이 좋았던 거 같다. 만약에 빙판길이 스프링이 끊어졌으면"이라고 아찔했던 상황을 돌아봤다.

다음날 정비소와 통화를 했지만 스프링이 품귀현상이라고. 정비소에서는 "호환품으로 하게 되면 양쪽 다 작업해야 한다. 양쪽을 다 바꿔야 되면 최대 40만 원"이라고 밝혀 박경혜를 좌절하게 했다. 다행히 부품을 구한 박경혜는 차를 견인해 수리를 하러 갔다.

