제니퍼 로렌스, 전라 노출도 불사..."둘째 임신 후 촬영, 쉽지 않은 경험"

기사입력 2026-03-09 09:44


제니퍼 로렌스, 전라 노출도 불사..."둘째 임신 후 촬영, 쉽지 않은 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 전라 노출도 불사한 제니퍼 로렌스의 열연으로 화제가 된 영화 영화 '다이 마이 러브'가 영화보다 더 영화 같은 비하인드 스토리를 공개했다.

#01. 둘째를 임신한 상태에서 촬영부터 제작까지 진행한 제니퍼 로렌스

사랑과 섹스의 파탄에 이른 부부 그레이스(제니퍼 로렌스)와 잭슨(로버트 패틴슨)의 광기 어린 폭주를 그린 '케빈에 대하여' 린 램지 감독의 화제작 '다이 마이 러브'의 첫 번째 비하인드는 주연을 맡은 제니퍼 로렌스가 영화 속 캐릭터처럼 실제 임신을 한 상태에서 영화를 촬영했고, 영화의 제작까지 진행한 점이다. 제니퍼 로렌스는 "둘째 아이를 임신하고 영화를 촬영할 때 산후우울증을 겪었다. 그런 도중 이 영화를 수도 없이 봐야 했고 그것은 쉽지 않은 경험이었다. 임신한 상태로 영화를 촬영하게 될 거라는 걸 알고 있었지만, 이렇게 다양한 측면을 보여주게 되리라고 예상하지 못했다. 여러 관점에서 촬영했고, 덕분에 다양한 생각과 감정을 갖게 됐다"고 전했다. 또한 실제로 산후우울증을 겪으면서 영화의 결말을 다르게 해석하게 되었다고 밝혀 흥미를 더한다. 그는 그레이스의 수많은 선택이 "아이를 얼마나 사랑하는지는 상관없고, 오히려 너무 사랑하기 때문에 이 완벽한 존재 옆에서 내가 얼마나 불완전한지 깨닫게 됐다"고 전해 다양한 해석을 불러올 수 있는 결말에 대한 궁금증을 끌어올린다.


제니퍼 로렌스, 전라 노출도 불사..."둘째 임신 후 촬영, 쉽지 않은 …
#02. 한때 단종됐던 필름으로 촬영하고, 아카데미 1.33:1 비율을 고수하다!

영화 '다이 마이 러브'는 1.33:1의 아카데미 비율로 제작되었다. 정사각형에 가까운 프레임은 개방감이 돋보이는 비율과 달리 인물과 더욱 밀착해, 캐릭터의 심리적 압박과 감정의 폭주를 더욱 밀도 높게 담아냈다. 또한 한때 단종되었던 35mm 엑타크롬 필름으로 촬영했다. 이에 제니퍼 로렌스는 "저희는 희귀한 필름으로 촬영했는데, 지금은 더 이상 구할 수 없을지도 몰라요. 저희가 마지막 남은 필름을 다 썼을 수도 있죠"라고 전하기도 했다. 해당 필름을 통해 촬영한 영화는 더욱 날것의 질감과 거친 느낌을 담아낼 수 있었고, 이는 인물들이 붕괴의 과정에서 겪는 감정을 시각적으로도 담아냈다.

03. 거장 감독 마틴 스코세이지의 북 클럽에서 시작된 '다이 마이 러브'?!

'다이 마이 러브'는 영화의 제작자이자 거장 감독인 마틴 스코세이지가 운영하는 북 클럽이 시발점이라고 해도 과언이 아니다. 마틴 스코세이지 감독은 아르헨티나 출신의 작가 아리아나 하르비츠가 쓴 동명의 소설을 북 클럽에서 접한 뒤 작품에 매료되어 제니퍼 로렌스에게 적극 추천했다. 이 제안에 흥미를 느낀 제니퍼 로렌스는 예민하고도 폭발적인 이야기의 연출자로 린 램지 감독이 적임자라 판단해 적극적인 구애를 펼쳤다. 처음에 연출을 고사했던 린 램지 감독이 결국 연출을 결심했고, 제니퍼 로렌스는 배우이자 제작자로, 마틴 스코세이지 감독 역시 제작자로 참여해 영화를 완성했다.

영화보다 더 영화 같은 비하인드 스토리를 공개한 영화 '다이 마이 러브'는 전국 CGV에서 절찬 상영 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 나왔으면" ('알토란')

2.

'39세' 스테파니, ♥62세 前 메이저리거 남친과 6년째 열애..."계속 잘 만나"

3.

파비앙, 그동안 사라졌던 이유 고백…"작년 힘든 시기, 韓관광통역안내사 자격증 취득→한국사1급인데 훨씬 어렵더라"

4.

이효리 "♥이상순과 스킨십 안 한지 오래"…결혼 14년차 솔직 고백 ('몽글상담소')

5.

김성주, "쓰레기야?" 박진영에 '무례한 발언' 비난 터졌다..."숨 쉬듯이 무례해"

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 최불암, 건강 악화로 연락 두절...백일섭 "툴툴 털고 빨리 나왔으면" ('알토란')

2.

'39세' 스테파니, ♥62세 前 메이저리거 남친과 6년째 열애..."계속 잘 만나"

3.

파비앙, 그동안 사라졌던 이유 고백…"작년 힘든 시기, 韓관광통역안내사 자격증 취득→한국사1급인데 훨씬 어렵더라"

4.

이효리 "♥이상순과 스킨십 안 한지 오래"…결혼 14년차 솔직 고백 ('몽글상담소')

5.

김성주, "쓰레기야?" 박진영에 '무례한 발언' 비난 터졌다..."숨 쉬듯이 무례해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'천만다행' 한국, 조기 탈락 면했다!…3승 일본 조 1위 확정, 호주-대만과 조2위 경우의 수 남았다

2.

"한국 이긴 적 없었는데" 대만 오열했다…21년 역사상 첫 승리, 골절 투혼까지 드라마였다

3.

"한국 꼭 이기겠다" 日 떨게한 저력…경우의 수? 이기면 된다, '8강 티켓' 진심이다

4.

LAFC 감독 '오피셜' 공식발표, '韓 축구 에이스' 손흥민 '피 철철' 위기에서 "억지 퇴장" 주장→이번엔 할리우드 액션 논란..."직접 답할 수 없어"

5.

감격의 눈물! 한국 넘어선 대만 야구→역사적인 'WBC 최초 승리'…"어렸을 때 한국 이긴 적 없었어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.