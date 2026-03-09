[공식] “진짜 대학생 됐다” 하지원, 26학번 새내기 변신…웹예능 도전

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하지원이 데뷔 이후 처음으로 단독 웹예능에 도전한다. 이번에는 '대학생 새내기'로 변신해 캠퍼스 라이프에 뛰어든다.

JTBC 디지털스튜디오는 오는 19일 오후 6시 신규 웹예능 '26학번 지원이요'를 공개한다. '26학번 지원이요'는 단국대학교 연극영화과 출신인 하지원이 2026학번 신입생이 되어 다시 대학 생활을 체험하는 콘셉트의 캠퍼스 리얼리티다.

그동안 백상예술대상과 청룡영화상, 방송사 연기대상까지 섭렵하며 정상급 배우로 자리 잡은 하지원이 이번에는 대학 신입생으로 변신해 새로운 도전에 나선다. 배우가 아닌 '새내기 지원'으로서 보여줄 색다른 모습이 관전 포인트다.

하지원은 최근 실제 한 대학교 입학식 현장에 참석하며 프로그램 촬영을 시작했다. 동안 외모 덕분에 신입생들 사이에서도 자연스럽게 어울리며 촬영을 진행했다는 후문이다.

특히 하지원은 실제 대학생들과 같은 방식으로 수강 신청부터 강의, 실습, 동아리 활동, 과팅까지 경험하며 '찐 캠퍼스 라이프'를 펼칠 예정이다. '최선을 다하자'라는 좌우명을 가진 하지원이 어떤 학교와 학과를 선택했는지, 또 새내기 생활 속에서 어떤 에피소드를 만들어갈지 기대를 모은다.

제작진은 "하지원의 털털하면서도 무엇이든 최선을 다하는 매력을 확인할 수 있을 것"이라며 "26학번 젠지 세대와 만들어갈 유쾌한 케미는 물론 바쁜 일정 속에서도 보여줄 건강한 뷰티 노하우도 또 다른 관전 포인트"라고 밝혔다.

한편 하지원은 드라마 '클라이맥스'를 통해 약 4년 만에 안방극장 복귀도 앞두고 있다. 극 중 야망을 지닌 톱스타 추상아 역으로 새로운 연기 변신을 예고했다.

본업 연기에 이어 첫 단독 웹예능까지 도전하는 하지원이 어떤 새로운 매력을 보여줄지 관심이 모인다.

'26학번 지원이요'는 오는 19일 오후 6시 유튜브 채널을 통해 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

