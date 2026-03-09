[공식] “진짜 대학생 됐다” 하지원, 26학번 새내기 변신…웹예능 도전

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하지원이 데뷔 이후 처음으로 단독 웹예능에 도전한다. 이번에는 '대학생 새내기'로 변신해 캠퍼스 라이프에 뛰어든다.
하지원은 최근 실제 한 대학교 입학식 현장에 참석하며 프로그램 촬영을 시작했다. 동안 외모 덕분에 신입생들 사이에서도 자연스럽게 어울리며 촬영을 진행했다는 후문이다.
특히 하지원은 실제 대학생들과 같은 방식으로 수강 신청부터 강의, 실습, 동아리 활동, 과팅까지 경험하며 '찐 캠퍼스 라이프'를 펼칠 예정이다. '최선을 다하자'라는 좌우명을 가진 하지원이 어떤 학교와 학과를 선택했는지, 또 새내기 생활 속에서 어떤 에피소드를 만들어갈지 기대를 모은다.
한편 하지원은 드라마 '클라이맥스'를 통해 약 4년 만에 안방극장 복귀도 앞두고 있다. 극 중 야망을 지닌 톱스타 추상아 역으로 새로운 연기 변신을 예고했다.
본업 연기에 이어 첫 단독 웹예능까지 도전하는 하지원이 어떤 새로운 매력을 보여줄지 관심이 모인다.
'26학번 지원이요'는 오는 19일 오후 6시 유튜브 채널을 통해 공개된다.
