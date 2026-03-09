'64세' 윤영미, 10kg 감량→안면거상 후 확 달라진 얼굴 만족 "가장 잘한 일"

기사입력 2026-03-09 10:41


[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 윤영미가 다이어트와 안면거상에 만족감을 드러냈다.

윤영미는 9일 자신의 사회관계망서비스에 "최근 1년간 가장 잘한 일. 다이어트와 안면거상. 그리고 집 정리. 몸의 얼굴, 집의 군살을 뺐다"고 밝혔다.

그는 "다이어트는 평생 해 오던 일인데 이번엔 독한 맘으로 잘 유지해 오고 있지만 사실 기력이 떨어져 기운이 너무 없어 문제"라고 털어놨다.

이어 안면거상에 대해서는 "용기 내길 참 잘했다 싶다. 외모가 뭐가 중요하냐 싶지만 내가 나를 보는 만족감도 자신감에 영향을 끼치며 내가 남을 보는 것도, 남이 나를 보는 것도 대부분 외모일 경우가 많다"고 말했다.

그러면서 "잘 다듬어진 외모는 그 사람의 관리능력을 말한다. 관리는 부지런함, 자기애, 매너이기도 하고"라며 "관리는 예쁘고 못생기고가 아니다. 건강한 에너지에서 느껴지는 우아한 아름다움과 생기"라고 덧붙였다.

자기관리를 위해 다양한 방식으로 노력한다는 그는 "물론, 마음 챙김도 게을리하지 않는다. 천생이 널뛰기 폭이 큰 감성적인 성정이라 끊임없이 나를 돌아보며 반성하고 다스리려 애쓴다"고 전했다.

또 "마지막으로 잘한 건 집 정리. 전문 업체에 맡겨 대대적으로 집 정리를 하고 나니 집이 넓어지고 머릿속까지 개운해졌다"며 "집에 있는 시간이 편안하다. 그래서 올해는 가뿐하다. 기운이 좋다. 얼굴도, 몸도, 집도 예뻐졌다. 난 예쁜 게 좋다"고 말했다.

한편 윤영미는 지난해 안면·목 거상 시술 사실을 고백해 화제를 모았다. 또 6개월 동안 10kg 감량에도 성공했다고 밝힌 바 있다.

