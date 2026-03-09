1100만 '왕사남' 사극 신드롬 박보검이 잇는다..'칼: 고두막한의 검' 3일 첫 삽 떴다

[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '칼: 고두막한의 검'(김한민 감독, 빅스톤픽쳐스·블루파이어스튜디오 제작)이 첫 삽을 떴다.
'칼: 고두막한의 검'이 지난 3일 크랭크 인해 본격적인 대장정에 돌입했다. 김한민 감독을 필두로 배우, 스태프들이 모두 한자리에 모여 촬영에 앞서 대사와 액션 동선을 함께 맞춰보는 액티비티 리딩을 진행했다. 액티비티 리딩 현장은 기존의 대본 리딩과 다르게 액션과 리딩이 접목된 리허설에 가까운 현장이었다. 배우들은 각자의 캐릭터에 완전히 몰입해 대사와 액션을 치열하게 주고받으며 장대한 서사의 밀도를 단번에 끌어올렸다.
박보검은 기억을 잃은 무사 칠성 역을 맡아 파격적인 연기 변신을 시도한다. 칠성은 고구려 멸망 이후 노예 검투장에 던져진 채 자신의 과거를 알지 못하고 생존을 이어가는 인물로, 극한의 상황 속에서도 흔들리지 않는 눈빛과 압도적인 검투 액션으로 새로운 얼굴을 보여줄 예정이다.
그와 대립각을 이루는 계필하력 역은 주원이 맡았다. 돌궐 대표로 동맹 검투 대회에 참가하는 냉철하고 강인한 무사 계필하력은 쌍검을 활용한 고난도 액션과 뜨거운 카리스마를 분출할 예정.
정재영은 고구려 부흥군(다물군)의 수장 흑수강 역을 맡아 혼란의 시대 속 중심을 지키는 리 더의 모습을, 이선빈은 부흥군의 일원 마야로 변신해 강단 있는 면모와 액션을 선보인다.
베트남의 국민배우 쩐탄은 당나라 안동도호부 총관 설인귀 역으로 등장해 북방의 정세를 주도하는 묵직한 카리스마를 드러내며, 영화 '파묘'로 존재감을 각인시킨 김재철은 거란의 전략가 야율 역으로 냉철한 판단력을 보여줄 예정이다. 매 작품마다 인생 캐릭터를 선보이는 최귀화는 거란의 대족장 대하진충으로 강인한 인상을 남기고, '기생충'에서 강렬한 인상을 남긴 박명훈은 과거 요동성 문지기였던 풍사로 넘볼 수 없는 매력을 보여줄 것이다. 마지막으로 공연과 방송, 영화를 넘나드는 연기력의 이순원은 검투 대회의 총 진행을 맡는 설인귀의 책사 적인걸을 맡아 극의 풍성함을 더할 예정이다.
'칼: 고두막한의 검'은 고구려 패망 직후, 기억을 잃고 노예가 된 한 남자가 전설의 검을 건 검투 대회에 뛰어들면서 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 박보검, 주원, 정재영, 이선빈, 김형서가 출연하고 이순신 3부작인 '명량' '한산: 용의 출현' '노량: 죽음의 바다'를 연출한 김한민 감독이 메가폰을 잡는다. 오는 2027년 개봉 예정.