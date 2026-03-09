'끝장수사' 정가람 "배성우와 붙는 신 99%…촬영하면서 의지 많이 해"

기사입력 2026-03-09 11:42


영화 '끝장수사' 제작보고회가 9일 오전 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열렸다. 배우 정가람이 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.9/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정가람이 영화 '끝장수사'로 배성우와 재회한 소감을 전했다.

정가람은 9일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 '끝장수사' 제작보고회에서 "성우 선배와 전작에서는 붙는 신이 별로 없었는데, 이번 작품에선 의지를 많이 했다"라고 했다.

4월 2일 개봉하는 '끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사 재혁에게 찾아온 인생 마지막 기회! 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 신입 형사 중호와 서울로 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 담은 범죄 수사극으로, 디즈니+ 시리즈 '지배종', '그리드' 등을 연출한 박철환 감독이 메가폰을 잡았다.

정가람은 전역 후 '끝장수사'로 관객들과 만나게 됐다. 인플루언서 형사 김중호로 분한 그는 "돈이 아주 많고, 인플루언서이기 때문에 팔로어도 많고 본인이 가장 잘났다고 생각한다. 형사가 되는 과정도, 라이브 방송을 하다가 시청자들이 '그렇게 똑똑하면 공부해서 시험 쳐서 합격해 봐라'라고 해서 오기로 시험을 쳐서 수석으로 합격한 거다. 자신감은 넘치지만, 일을 대충 하진 않고 사건을 맡았을 땐 열정적"이라며 "자신의 인생을 영화 같이 살고 싶어 하는 남자다"라고 말했다.

이어 배성우와 브로맨스 케미를 선보인 소감에 대해 "선배와 영화에서 99% 같이 나온다. '지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들'에서도 같이 했지만, 그땐 붙는 신이 없었다. 이번에 선배와 같이 촬영하면서 엄청 행복했고, 의지도 많이 했다"고 만족감을 드러냈다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

