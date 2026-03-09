'끝장수사' 이솜 "엉뚱미 가득한 형사, 일할 땐 타협無 오로지 직진만"
|영화 '끝장수사' 제작보고회가 9일 오전 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열렸다. 이솜이 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.9/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이솜이 영화 '끝장수사'에서 자신이 맡은 캐릭터를 소개했다.
이솜은 9일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 '끝장수사' 제작보고회에서 "평소에는 엉뚱미가 있지만, 일할 때는 진실만을 쫓겠다는 마음으로 임한다"라고 했다.
4월 2일 개봉하는 '끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사 재혁에게 찾아온 인생 마지막 기회! 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 신입 형사 중호와 서울로 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 담은 범죄 수사극으로, 디즈니+ 시리즈 '지배종', '그리드' 등을 연출한 박철환 감독이 메가폰을 잡았다.
진실 앞에 타협 없는 검사 강미주를 연기한 이솜은 "평소에는 좀 어디로 튈지 모르고 엉뚱미가 있는 캐릭터"라며 "반대로 일할 때는 오로지 정의감과 진실만을 쫓겠다는 마음으로 타협이 없다. 오로지 직진만 한다"고 전했다.
이어 정가람과는 동창 케미를 예고하기도 했다. 이솜은 "믿겨지지 않으시겠지만, 중호(정가람)와 동창으로 나온다. 저희의 언밸런스 케미를 기대해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.
