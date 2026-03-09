“뇌 체인지 가능하다며”…임성한 작가 신작 ‘닥터신’ 1회부터 파격 설정

“뇌 체인지 가능하다며”…임성한 작가 신작 ‘닥터신’ 1회부터 파격 설정

[스포츠조선 조민정 기자] 피비 작가가 메디컬 스릴러로 돌아온다. '파격의 연금술사'로 불리는 피비 작가의 신작 '닥터신'이 첫 방송을 앞두고 강렬한 예고편을 공개하며 기대감을 끌어올렸다.

TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 '닥터신'은 오는 14일 오후 10시 30분 첫 방송된다. '닥터신'은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 사고로 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 이야기를 담은 메디컬 스릴러다. '결혼작사 이혼작곡'과 '아씨 두리안' 등으로 화제를 모았던 피비 작가가 처음으로 집필하는 메디컬 스릴러라는 점에서 관심을 모으고 있다.

9일 공개된 1회 예고 영상은 강렬한 전개를 예고하며 시선을 사로잡았다. 예고편에서는 천재 뇌수술 권위자 신주신(정이찬)과 톱배우 모모(백서라)가 예기치 못한 사고로 운명이 뒤틀리는 모습이 그려졌다.

바닷속에서 스쿠버다이빙을 즐기던 모모가 사고를 당해 의식을 잃고, 이를 지켜본 엄마 현란희(송지인)가 놀라며 긴장감을 높인다. 동시에 수술에 몰두하고 있던 신주신의 모습이 교차되며 불안한 분위기가 이어진다.

또 다른 인물들의 관계도 암시됐다. 금바라(주세빈)가 인터뷰를 진행한 하용중(안우연)의 이름을 언급하는 장면과 어린 시절 두 사람이 처음 만난 듯한 장면이 이어지며 두 인물 사이의 과거 인연을 궁금하게 만든다. 이후 금바라가 모모를 찾아가 "저 기억해요?"라고 묻자 모모가 "그럼요"라고 답하는 장면이 등장해 두 사람의 관계에도 관심이 쏠린다.

이후 혼수상태에 빠진 모모의 모습과 함께 '뇌 체인지'라는 충격적인 설정이 등장한다. 현란희가 "뇌 체인지 가능하다며"라고 묻자 신주신은 "대상이 있어야죠"라고 답하며 심각한 표정을 짓는다. 이어 "이 이상 최악 있어?"라며 절규하는 현란희와 함께 수술대 두 개가 나란히 놓인 장면이 긴장감을 극대화한다.

또한 "변하는 건 사랑이 아냐. 평생 내 옆에 있어 줘야 돼"라는 신주신의 대사와 함께 두 사람의 과거 행복한 시간이 교차되며 애틋한 분위기를 더한다. 마지막에는 수술용 루페를 낀 채 피가 묻은 모습으로 서 있는 신주신이 등장하며 강렬한 엔딩을 장식했다.

제작진은 "1회 예고에서는 '닥터신'의 파격적인 서사를 미리 엿볼 수 있다"며 "사랑과 욕망, 금기와 희생이 뒤엉킨 '뇌 체인지' 설정을 통해 새로운 도파민을 선사할 것"이라고 전했다.

'닥터신'은 사고로 혼수상태에 빠진 톱스타와 그녀를 사랑했던 남자, 그리고 그녀를 사랑하는 또 다른 남자의 기묘한 로맨스를 담은 작품. 14일 오후 10시 30분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

